Oddelenie cudzineckej polície v Trnave bude do 26. novembra zatvorené

Trnava 18. novembra (TASR) - Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie bude v termíne od piatka 19. novembra do piatka 26. novembra zatvorené stránkové pracovisko Oddelenia cudzineckej polície (OCP) Policajného zboru (PZ) SR Trnava na Paulínskej ulici 13. V danom čase nebudú vybavovaní žiadni klienti. Tí, ktorí boli objednaní na konkrétny termín, sa budú musieť znova objednať cez elektronický objednávací systém na najbližší voľný termín. Informovala tom hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová.



Uviedla, že podľa ustanovenia § 131i ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len "krízová situácia"), alebo ktorého platnosť by sa skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.



Podľa ustanovenia § 131i ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štátny príslušník tretej krajiny, ktorý legálne vstúpil na územie Slovenskej republiky a nemá udelený pobyt podľa tohto zákona, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.



Oznámenie v slovenskom a anglickom jazyku bude vyvesené aj na vstupných dverách OCP PZ Trnava.