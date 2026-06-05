< sekcia Regióny
Oddelenie cudzineckej polície v Trnave bude v pondelok zatvorené
Cudzinci, ktorí sú na pondelok objednaní na vybavenie, majú svoj termín automaticky presunutý na utorok (9. 6.).
Autor TASR
Trnava 5. júna (TASR) - Oddelenie cudzineckej polície v Trnave bude v pondelok (8. 6.) z technických príčin zatvorené pre verejnosť a nebudú sa vybavovať žiadne životné situácie. Prezídium Policajného zboru o tom informovalo na sociálnej sieti.
Cudzinci, ktorí sú na pondelok objednaní na vybavenie, majú svoj termín automaticky presunutý na utorok (9. 6.). „O týchto zmenách budú cudzinci vyrozumení mailom zaslaným na mailovú adresu, ktorú uviedli počas vytvárania rezervácie. Uvedené sa týka aj schválených výnimiek,“ doplnila polícia.
Cudzinci, ktorí sú na pondelok objednaní na vybavenie, majú svoj termín automaticky presunutý na utorok (9. 6.). „O týchto zmenách budú cudzinci vyrozumení mailom zaslaným na mailovú adresu, ktorú uviedli počas vytvárania rezervácie. Uvedené sa týka aj schválených výnimiek,“ doplnila polícia.