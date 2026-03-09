Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Oddelenie daní a poplatkov v Myjave bude niekoľko dní zatvorené

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Dôvodom obmedzenia je účasť zamestnancov oddelenia na odbornom školení. Mesto preto žiada verejnosť, aby si prípadnú návštevu oddelenia naplánovala mimo uvedeného termínu.

Autor TASR
Myjava 9. marca (TASR) - Oddelenie daní a poplatkov na Mestskom úrade v Myjave bude v termíne od stredy (11. 3.) do piatka (13. 3.) zatvorené. Stane sa tak z dôvodu konania školenia pre zamestnancov. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

Dôvodom obmedzenia je účasť zamestnancov oddelenia na odbornom školení. Mesto preto žiada verejnosť, aby si prípadnú návštevu oddelenia naplánovala mimo uvedeného termínu,“ ozrejmila.
