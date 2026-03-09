< sekcia Regióny
Oddelenie daní a poplatkov v Myjave bude niekoľko dní zatvorené
Dôvodom obmedzenia je účasť zamestnancov oddelenia na odbornom školení. Mesto preto žiada verejnosť, aby si prípadnú návštevu oddelenia naplánovala mimo uvedeného termínu.
Autor TASR
Myjava 9. marca (TASR) - Oddelenie daní a poplatkov na Mestskom úrade v Myjave bude v termíne od stredy (11. 3.) do piatka (13. 3.) zatvorené. Stane sa tak z dôvodu konania školenia pre zamestnancov. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
„Dôvodom obmedzenia je účasť zamestnancov oddelenia na odbornom školení. Mesto preto žiada verejnosť, aby si prípadnú návštevu oddelenia naplánovala mimo uvedeného termínu,“ ozrejmila.
