Oddelenie detskej psychiatrie v Prešove zaznamenáva nárast pacientov

Prešov 19. marca (TASR) - Oddelenie detskej psychiatrie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove postupne zaznamenáva zvyšujúci sa počet hospitalizovaných aj ambulantne ošetrených detských psychiatrických pacientov. Ako pre TASR uviedla primárka oddelenia Martina Patúšová, napríklad počet hospitalizácií v roku 2024 oproti roku 2021 vzrástol o 53 percent.



Medzi najčastejšie diagnózy podľa jej slov patria rôzne formy porúch správania, depresívne a depresívno-úzkostné poruchy so samovražednými myšlienkami a konaním. "Napríklad stavy po nadmernom užití liekov so samovražedným úmyslom a hyperkinetické poruchy (ADHD). Súbežne s týmito diagnózami sa vyskytuje škodlivé užívanie psychoaktívnych látok (drog) a často aj sebapoškodzovanie," uviedla primárka a doplnila, že v menšom počte sú zastúpené poruchy príjmu potravy (mentálna anorexia), autistické poruchy a psychotické stavy.



Ako pokračovala, zákaz predaja polosyntetických kanabinoidov od minulého roka vítajú. "Avšak podľa mojich posledných informácií, konkrétne v Prešove, sú naďalej v dvoch obchodných centrách voľne dostupné automaty s uvedenými produktami," povedala Patúšová.



Výkyvy v počte pacientov po zákaze predaja nezaznamenali, celkovo však podľa primárky narastá počet detí s inou základnou psychiatrickou diagnózou, kde je zároveň prítomné experimentovanie, škodlivé užívanie, respektíve závislosť od psychoaktívnych látok alebo sú prítomné nelátkové závislosti.



Čo sa týka osvety, pri deťoch, mládeži a závislostiach je podľa Patúšovej kľúčová takzvaná primárna prevencia. "To znamená osveta a preventívne programy tematiky užívania drog aj nelátkových závislostí s centrovaním hlavne do školského prostredia. Zistilo sa, že oveľa väčší význam ako jednorazové aktivity, brožúry, plagáty a spontánne diskusie majú viaczložkové štruktúrované programy na interaktívnej báze a práca v skupine s väčším počtom sedení," vysvetlila primárka.



U jedincov sa tak podľa nej posilňujú vzťahy s rovesníkmi, asertivita, sociálne zručnosti, podporujú sa študijné návyky a úspechy, a tým sa u nich podporuje a pestuje "odolnosť" voči drogám a protidrogové postoje.