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Oddelenie dlhodobo chorých v Biskupiciach sa presťahovalo do Petržalky
Minister Šaško už skôr deklaroval, že nemocnica v Podunajských Biskupiciach sa rušiť nebude.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Oddelenie dlhodobo chorých v nemocnici v bratislavských Podunajských Biskupiciach sa presťahovalo do priestorov v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Išlo o posledné lôžkové oddelenie. Informuje o tom Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) na sociálnej sieti. Sťahovanie kritizovali nielen lekárski odborári, ale aj samospráva.
Riaditeľ UNB Alexander Mayer, ktorý sa v stredu s námestníkom pre zdravotnú starostlivosť v nemocnici na Antolskej ulici Róbertom Lámalom stretol s personálom, podotkol, že sa z radov zamestnancov stretol s pozitívnou reakciou. „Sťahovanie oddelenia dlhodobo chorých komentovali už mnohí. Žiaľ, nie všetci dokázali vyhodnotiť, čo je pre pacienta najlepšie“ skonštatoval Mayer.
UNB podľa jeho vyjadrení musí v prvom rade zohľadniť potreby pacientov, ktorí potrebujú kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť. Rovnako tak je podľa neho prioritou aj zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov. Zámer skvalitniť starostlivosť pre pacientov a zlepšiť pracovné podmienky pre personál sa práve presťahovaním podľa neho naplnil.
„V konečnom dôsledku sa nič nemení na tom, že oddelenie je už v priestoroch, ktoré pacientom prinesie skvalitnenie zdravotnej starostlivosti. Budú v rukách špecialistov z viacerých odborov, využívajúc silné zázemie koncovej nemocnice, čím sa zrýchli a skvalitní diagnostický proces aj liečba,“ odkázal Mayer.
Lekárske odborové združenie (LOZ) v utorok (16. 6.) informovalo, že žiada prezidenta Petra Pellegriniho, aby sa verejne postavil za zachovanie oddelenia dlhodobo chorých v nemocnici v Podunajských Biskupiciach a podporil jej ďalší rozvoj. Lekárski odborári varujú, že prípadné zrušenie oddelenia by mohlo mať mimoriadne závažné dôsledky pre chronicky chorých pacientov, predovšetkým seniorov. Odborári upozornili, že ide o skupinu pacientov, ktorá patrí medzi najzraniteľnejšie a je existenčne odkázaná na dostupnú a dlhodobú zdravotnú starostlivosť. Poukázali tiež na to, že Bratislavský kraj už v súčasnosti čelí výraznému nedostatku lôžok pre dlhodobo chorých pacientov.
Zámer presťahovať oddelenie dlhodobo kritizuje aj samospráva. Zástupcovia mestskej časti Podunajské Biskupice doručili už koncom mája Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR petíciu za zachovanie a rozvoj špecializovanej nemocnice pre dlhodobo chorých a polikliniky v Podunajských Biskupiciach. Petíciu podpísalo viac ako 9100 občanov.
Znepokojenie nad presunom oddelenia vyjadrilo taktiež bratislavské mestské zastupiteľstvo. V deklaratívnej výzve poznamenalo, že tým dôjde k ďalšiemu zníženiu počtu lôžok pre polymorbídnych a imobilných pacientov s chronickými chorobami v Bratislave a celom Bratislavskom kraji. Primátora Bratislavy Matúša Valla požiadalo vyzvať šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) k dôslednému plneniu jedného z uznesení vlády SR. Obsahuje úlohu pre ministra zdravotníctva, ktorá smeruje k efektívnemu využitiu infraštruktúry areálu Špecializovanej nemocnice Podunajské Biskupice tak, aby ambulantná časť ostala využívaná doterajším spôsobom a lôžková časť slúžila predovšetkým pre polymorbídnych a/alebo imobilných pacientov s chronickými chorobami.
Minister Šaško už skôr deklaroval, že nemocnica v Podunajských Biskupiciach sa rušiť nebude. Zachovaná má byť podľa neho časť z nej. Sťahovanie niektorých lôžok do nemocnice v Petržalke obhajoval. Považuje to za správne riešenie z pohľadu pacienta. Argumentuje viacerými stretnutiami, bilaterálnymi i multilaterálnymi, odvoláva sa tiež na dáta. Hovorí, že v tejto veci stojí za riaditeľom UNB Alexandrom Mayerom.
Riaditeľ UNB Alexander Mayer, ktorý sa v stredu s námestníkom pre zdravotnú starostlivosť v nemocnici na Antolskej ulici Róbertom Lámalom stretol s personálom, podotkol, že sa z radov zamestnancov stretol s pozitívnou reakciou. „Sťahovanie oddelenia dlhodobo chorých komentovali už mnohí. Žiaľ, nie všetci dokázali vyhodnotiť, čo je pre pacienta najlepšie“ skonštatoval Mayer.
UNB podľa jeho vyjadrení musí v prvom rade zohľadniť potreby pacientov, ktorí potrebujú kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť. Rovnako tak je podľa neho prioritou aj zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov. Zámer skvalitniť starostlivosť pre pacientov a zlepšiť pracovné podmienky pre personál sa práve presťahovaním podľa neho naplnil.
„V konečnom dôsledku sa nič nemení na tom, že oddelenie je už v priestoroch, ktoré pacientom prinesie skvalitnenie zdravotnej starostlivosti. Budú v rukách špecialistov z viacerých odborov, využívajúc silné zázemie koncovej nemocnice, čím sa zrýchli a skvalitní diagnostický proces aj liečba,“ odkázal Mayer.
Lekárske odborové združenie (LOZ) v utorok (16. 6.) informovalo, že žiada prezidenta Petra Pellegriniho, aby sa verejne postavil za zachovanie oddelenia dlhodobo chorých v nemocnici v Podunajských Biskupiciach a podporil jej ďalší rozvoj. Lekárski odborári varujú, že prípadné zrušenie oddelenia by mohlo mať mimoriadne závažné dôsledky pre chronicky chorých pacientov, predovšetkým seniorov. Odborári upozornili, že ide o skupinu pacientov, ktorá patrí medzi najzraniteľnejšie a je existenčne odkázaná na dostupnú a dlhodobú zdravotnú starostlivosť. Poukázali tiež na to, že Bratislavský kraj už v súčasnosti čelí výraznému nedostatku lôžok pre dlhodobo chorých pacientov.
Zámer presťahovať oddelenie dlhodobo kritizuje aj samospráva. Zástupcovia mestskej časti Podunajské Biskupice doručili už koncom mája Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR petíciu za zachovanie a rozvoj špecializovanej nemocnice pre dlhodobo chorých a polikliniky v Podunajských Biskupiciach. Petíciu podpísalo viac ako 9100 občanov.
Znepokojenie nad presunom oddelenia vyjadrilo taktiež bratislavské mestské zastupiteľstvo. V deklaratívnej výzve poznamenalo, že tým dôjde k ďalšiemu zníženiu počtu lôžok pre polymorbídnych a imobilných pacientov s chronickými chorobami v Bratislave a celom Bratislavskom kraji. Primátora Bratislavy Matúša Valla požiadalo vyzvať šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) k dôslednému plneniu jedného z uznesení vlády SR. Obsahuje úlohu pre ministra zdravotníctva, ktorá smeruje k efektívnemu využitiu infraštruktúry areálu Špecializovanej nemocnice Podunajské Biskupice tak, aby ambulantná časť ostala využívaná doterajším spôsobom a lôžková časť slúžila predovšetkým pre polymorbídnych a/alebo imobilných pacientov s chronickými chorobami.
Minister Šaško už skôr deklaroval, že nemocnica v Podunajských Biskupiciach sa rušiť nebude. Zachovaná má byť podľa neho časť z nej. Sťahovanie niektorých lôžok do nemocnice v Petržalke obhajoval. Považuje to za správne riešenie z pohľadu pacienta. Argumentuje viacerými stretnutiami, bilaterálnymi i multilaterálnymi, odvoláva sa tiež na dáta. Hovorí, že v tejto veci stojí za riaditeľom UNB Alexandrom Mayerom.