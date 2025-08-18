< sekcia Regióny
Oddelenie dokladov a evidencie vozidiel bude v Senici 28. 8. zatvorené
Oddelenie dokladov a evidencie vozidiel sa presťahuje z Moyzesovej ulice do priestorov klientskeho centra na Okresnom úrade Senica na Vajanského ulici. Fungovať bude opäť od 1. septembra.
Autor TASR
Senica 18. augusta (TASR) - Oddelenie dokladov a evidencie vozidiel bude v Senici z dôvodu sťahovania sa do nových priestorov vo štvrtok 28. augusta zatvorené a nebude vykonávať žiadne úkony. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
„Polícia upozorňuje, že občianske preukazy, vodičské preukazy a cestovné pasy si občania môžu vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov, teda aj v inom okrese ako v tom, v ktorom majú trvalé bydlisko,“ podotkla Antalová s tým, že výnimkou je výmena zahraničného vodičského preukazu za slovenský. V tomto prípade sa žiadatelia musia obrátiť na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v okrese, kde majú trvalý pobyt.
