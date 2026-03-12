< sekcia Regióny
Oddelenie dokladov v Galante bude v piatok otvorené len dopoludnia
Dôvodom sú technické príčiny v dôsledku prebiehajúcej rekonštrukcie budovy.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Oddelenie dokladov Okresného riaditeľstva (OR) Policajného zboru (PZ) v Galante bude v piatok (13. 3.) poskytovať služby len dopoludnia. Informoval o tom hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.
Dôvodom sú technické príčiny v dôsledku prebiehajúcej rekonštrukcie budovy. „Pracoviská dokladov, dopravných evidencií a registrácie zbraní a streliva preto budú verejnosti v piatok k dispozícii len do 12.00 h,“ priblížil.
Dôvodom sú technické príčiny v dôsledku prebiehajúcej rekonštrukcie budovy. „Pracoviská dokladov, dopravných evidencií a registrácie zbraní a streliva preto budú verejnosti v piatok k dispozícii len do 12.00 h,“ priblížil.