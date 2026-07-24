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Oddelenie dokladov v Hlohovci bude pracovať v obmedzenom režime

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Oddelenie dokladov plne obnoví činnosť 17. augusta.

Autor TASR
Hlohovec 24. júla (TASR) - Oddelenie dokladov v Hlohovci bude od 3. do 14. augusta z technických príčin pracovať v obmedzenom režime. Zabezpečovať bude len vydávanie vyhotovených dokladov a príjem žiadostí klientov s online rezerváciou. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

Oddelenie dokladov plne obnoví činnosť 17. augusta. „Stránkové hodiny zostávajú od tohto dátumu nezmenené. O prípadných zmenách budeme informovať,“ doplnila polícia. Zároveň pripomenula, že občianske preukazy, vodičské preukazy a cestovné pasy je možné vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Výnimkou je výmena zahraničného vodičského preukazu za slovenský.


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