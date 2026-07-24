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Oddelenie dokladov v Hlohovci bude pracovať v obmedzenom režime
Oddelenie dokladov plne obnoví činnosť 17. augusta.
Autor TASR
Hlohovec 24. júla (TASR) - Oddelenie dokladov v Hlohovci bude od 3. do 14. augusta z technických príčin pracovať v obmedzenom režime. Zabezpečovať bude len vydávanie vyhotovených dokladov a príjem žiadostí klientov s online rezerváciou. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
Oddelenie dokladov plne obnoví činnosť 17. augusta. „Stránkové hodiny zostávajú od tohto dátumu nezmenené. O prípadných zmenách budeme informovať,“ doplnila polícia. Zároveň pripomenula, že občianske preukazy, vodičské preukazy a cestovné pasy je možné vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Výnimkou je výmena zahraničného vodičského preukazu za slovenský.
Oddelenie dokladov plne obnoví činnosť 17. augusta. „Stránkové hodiny zostávajú od tohto dátumu nezmenené. O prípadných zmenách budeme informovať,“ doplnila polícia. Zároveň pripomenula, že občianske preukazy, vodičské preukazy a cestovné pasy je možné vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Výnimkou je výmena zahraničného vodičského preukazu za slovenský.