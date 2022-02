Oddelenie dokladov v Malackách dočasne nevybavuje nové žiadosti

Bratislava/Malacky 3. februára (TASR) – Na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Malackách nebudú do odvolania prijímať žiadosti na vybavenie občianskych i vodičských preukazov a cestovných dokladov. Dôvodom je ochorenie pracovníčok oddelenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



Upozornila zároveň, že žiadosť na vybavenie uvedených dokladov si občania môžu podať na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru v rámci SR. "Najbližšie oddelenie dokladov sa nachádza na OR PZ v Senici a v Bratislave,“ pripomína v tejto súvislosti. Už vyhotovené doklady si môžu občania prevziať na pracovisku v Malackách.