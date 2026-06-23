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Oddelenie dokladov v Senici bude vo štvrtok zatvorené

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

O prípadných zmenách bude informovať.

Autor TASR
Senica 23. júna (TASR) - Oddelenie dokladov, dopravný inšpektorát a klientske centrum v Senici budú vo štvrtok (25. 6.) z technických príčin zatvorené. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

„Iné dni zostávajú stránkové hodiny nezmenené,“ priblížila polícia. O prípadných zmenách bude informovať.
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