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Oddelenie dokladov v Senici bude vo štvrtok zatvorené
O prípadných zmenách bude informovať.
Autor TASR
Senica 23. júna (TASR) - Oddelenie dokladov, dopravný inšpektorát a klientske centrum v Senici budú vo štvrtok (25. 6.) z technických príčin zatvorené. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Iné dni zostávajú stránkové hodiny nezmenené,“ priblížila polícia. O prípadných zmenách bude informovať.
„Iné dni zostávajú stránkové hodiny nezmenené,“ priblížila polícia. O prípadných zmenách bude informovať.