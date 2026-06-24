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Oddelenie dokladov v Senici bude vo štvrtok zatvorené

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Úrad zároveň upozornil občanov, aby s obmedzením počítali pri plánovaní svojej návštevy.

Autor TASR
Senica 24. júna (TASR) - Oddelenie dokladov, dopravný inšpektorát a Klientske centrum Okresného úradu (OÚ) v Senici budú vo štvrtok (25. 6.) z technických príčin zatvorené. Verejnosť si v tento deň nebude môcť vybaviť žiadne úradné záležitosti. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.

Úrad zároveň upozornil občanov, aby s obmedzením počítali pri plánovaní svojej návštevy. Stránkové hodiny v ostatných dňoch zostávajú bez zmeny. O prípadných ďalších zmenách bude úrad verejnosť informovať.
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