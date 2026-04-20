Pondelok 20. apríl 2026
Oddelenie dokladov v Sobranciach dočasne neprijíma žiadosti o doklady

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Sobrance 20. apríla (TASR) - Činnosť oddelenia dokladov v klientskom centre v Sobranciach je od pondelka do stredy (22. 4.) dočasne obmedzená. Dôvodom je technický problém, pre ktorý nebude možné prijímať žiadosti o vydanie dokladov. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Výdaj hotových dokladov zostáva naďalej funkčný,“ dodali. Polícia zároveň odporúča občanom, aby v prípade potreby využili oddelenie dokladov v klientskom centre v Michalovciach alebo iné klientske centrá a pracoviská oddelení dokladov v okolí.
