Oddelenie fyziatrie handlovskej nemocnice má novú vírivku
Vírivý kúpeľ sa aplikuje na horné a dolné končatiny - zápästia, lakťové kĺby, predlaktia, členky, kolená či predkolenia.
Autor TASR
Handlová 25. augusta (TASR) - Nemocnica v Handlovej pokračuje v modernizácii svojho vybavenia. Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie získalo novú vírivku, ktorá nahradila staršie zariadenie. TASR o tom v pondelok informovala manažérka komunikácie Agel SK Jarmila Ševčíková.
„Pôvodnú vírivku nahradil nový moderný prístroj, ktorý má o polovicu menší objem vody, vďaka čomu je ekologickejší, no plnohodnotne zastupuje staršiu technológiu. Vírivka je vybavená systémom štyroch dýz s reguláciou smeru prúdenia vody, čo umožňuje prispôsobiť procedúru potrebám každého pacienta,“ uviedla vedúca fyzioterapeutka oddelenia Katarína Klátiková.
Vírivý kúpeľ sa aplikuje na horné a dolné končatiny - zápästia, lakťové kĺby, predlaktia, členky, kolená či predkolenia. Voda s teplotou 34 až 36 stupňov Celzia, prípadne mierne vyššou, pôsobí vďaka teplu a jemnej masáži prúdiacou vodou liečivo na pohybový aparát, uvoľňuje svalstvo a podporuje prekrvenie. „Táto terapia sa využíva najmä pri poúrazových a pooperačných stavoch, pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov, polyneuropatiách či parézach. Veľkou výhodou je, že procedúra sa dá kombinovať s ďalšími metódami rehabilitácie, čím sa zvyšuje jej efekt. Najlepšie výsledky dosahujeme pri jej prepojení s elektroliečbou alebo kinezioterapiou,“ doplnila Klátiková.
