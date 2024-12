Oddelenie infektológie v Prešove sa presťahovalo do nových priestorov

Prešov 23. decembra (TASR) - Oddelenie infektológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove sa presťahovalo do nových priestorov. TASR o tom v pondelok informovala PR manažérka nemocnice Martina Pavliková. Ako uviedla, zamestnanci a pacienti, ktorým zdravotný stav nedovoľuje pobudnúť so svojimi blízkymi doma, Vianoce strávia v kompletne zrekonštruovaných priestoroch pavilónu číslo osem.



"Cieľom renovácie bolo vytvoriť lepšie, modernejšie prostredie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V každej zo 16 izieb pribudli nové sanitárne zariadenia, ktoré spĺňajú najvyššie hygienické štandardy, kompletne boli vymenené podlahové krytiny, okná, dvere aj obklady. Pribudli nové stropy, budova je komplet nanovo vymaľovaná," uviedla Pavliková.



Ako pokračovala, pre chod oddelenia je dôležitou zmenou kompletná výmena rozvodov studenej a teplej vody, odpadu, odvetranie sociálnych zariadení a dnes už nevyhnutnosťou je klimatizácia.



"Pre zdravotníkov je obrovským prínosom zavedenie systému pacient-sestra," doplnila hovorkyňa. V rámci rekonštrukcie pribudol nový systém elektronickej požiarnej signalizácie. Presun pacientov umožňuje nový výťah.



Rekonštrukcia trvala od 26. augusta do 16. decembra. Pacienti vďaka nej podľa Pavlikovej pocítia výrazné skvalitnenie komfortu a poskytovanej zdravotnej starostlivosti.