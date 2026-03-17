Oddelenie laboratórnej medicíny NÚDCH má nový dusíkový kryokontajner
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Oddelenie laboratórnej medicíny (OLM) Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave získalo moderný veľkokapacitný kryokontajner na tekutý dusík za viac ako 18.000 eur. Využívať ho budú predovšetkým pre detských pacientov liečených na Transplantačnej jednotke kostnej drene (TJKD). Slúži na bezpečné uchovávanie transplantačných štepov, teda infúznych vakov s krvotvornými bunkami, ktoré sa podávajú detským onkologickým pacientom počas transplantácie kostnej drene. TASR o tom informovali z Nadácie Kvapka nádeje, ktorá dusíkový kontejner oddeleniu odovzdala.
„Nový veľkokapacitný kryokontajner s tekutým dusíkom nám umožňuje nevyhnutné rozšírenie skladovacích kapacít pre transplantačné štepy, ktoré boli doteraz na hranici svojich limitov. Novšia technológia výrazne zvyšuje bezpečnosť dlhodobého uchovávania vzácneho materiálu a zároveň slúži ako bezpečnostná záloha,“ skonštatoval primár TJKD Peter Švec.
Riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň podotkol, že dusíkový kontajner umožní zvýšiť kapacitu skladovaných transplantačných štepov. Uskladnené transplantačné štepy sú odobraté v nemocnici a časť prichádza aj od nepríbuzenských darcov z registrov darcov zo Slovenska a zahraničia. „Niekedy sa stáva, že v štepoch od dospelých darcov je nadbytok krvotvorných buniek a nevieme ich v danom čase všetky použiť. V takýchto prípadoch ich zamrazíme a uskladníme, aby sa v budúcnosti v prípade potreby mohli opäť využiť,“ poznamenal Bartoň.
Transplantačná jednotka kostnej drene je súčasťou Kliniky detskej hematológie a onkológie NÚDCH v Bratislave a na Slovensku je národným centrom pre hemato-onkologickú liečbu. Je členom Európskej spoločnosti pre transplantáciu kostnej drene (EBMT). Vykonáva alogénne transplantácie krvotvorných buniek od rodinných i nepríbuzných darcov a autológne transplantácie u detských hemato-onkologických pacientov. TJKD zrealizuje 30 život zachraňujúcich transplantácií krvotvorných buniek ročne a vykonáva ambulantne stovky zdravotných úkonov pre deti a adolescentov z celého Slovenska.
