Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny DFN Košice rekonštruujú

Košice 4. februára (TASR) - Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny (ONIM) Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach prechádza rekonštrukciou. Obnovou má prejsť celý priestor pre sprievodcov - matky, a to vrátane dvoch izieb, ako aj sociálne zariadenia či spoločenské priestory. Vymeniť majú tiež všetky okná na oddelení. Rekonštrukcia je financovaná z verejnej zbierky, ktorú iniciovala a organizovala nezisková organizácia Malenka.



Ako pre TASR uviedla marketingová špecialistka nemocnice Zuzana Baníková, rekonštrukciu realizuje Malenka v spolupráci s DFN Košice a s prenajímateľom, ktorým je Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice. ONIM sa totiž nachádza v prenajatých priestoroch monobloku UNLP na 16. poschodí.



Podľa Baníkovej si práce vyžadujú čiastočné obmedzenia oddelenia. Pacienti s ľahšími stavmi sú presmerovaní do iných zdravotníckych zariadení v Košickom kraji, pričom najťažšie prípady zostávajú v starostlivosti DFN Košice. "DFN Košice zabezpečila prevádzkové podmienky na realizáciu projektu tak, aby bol úspešne dokončený bez výrazného obmedzenia starostlivosti o najťažších pacientov," uviedla.



Rekonštrukcia by mala byť hotová v marci. "Aktuálne sa pracuje na časti ONIM, ktorá je určená pre mamičky. Nábytok je vo výrobe. Robí sa na mieru, keďže ide o atypické priestory. Okná by mali prísť vymieňať 10. februára," povedala pre TASR riaditeľka neziskovej organizácie Vanda Chovanová, ktorá je zároveň primárkou oddelenia. Podľa nej neboli doterajšie priestory vo vyhovujúcom stave.



Od júna do júla minulého roka sa vďaka online zbierke podarilo vyzbierať okolo 330.000 eur, pričom prispelo viac ako 12.500 darcov. Chovanová verí, že peniaze budú postačovať nielen na stavebné práce, ale aj na vybavenie vrátane spotrebičov či klimatizačných jednotiek. Priznala, že taký úspech zbierky nečakali. "Ľudia ma milo prekvapujú. Ďakujeme každému darcovi. Stále sa nám hlásia aj sponzori, ktorí nám pomáhajú. Samozrejme, zverejníme aj kalkuláciu, aby darcovia videli, na čo išli peniaze," povedala pre TASR.



DFN pripomenula, že za posledných päť rokov investovala do pracoviska ONIM sumu viac ako dva milióny eur. V roku 2024 oddelenie dostalo investície v hodnote 860.000 eur, pričom išlo o ventilátory a transportný ventilátor.