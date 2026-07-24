< sekcia Regióny
Oddelenie ortopédie v Žiline využíva pri operáciách biologickú metódu
Žilinská ortopédia doteraz aplikovala metódu ArthroZheal u desiatich pacientov.
Autor TASR
Žilina 24. júla (TASR) - Oddelenie ortopédie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Žilina ako prvé pracovisko na Slovensku zaviedlo do pravidelnej operačnej praxe inovatívnu biologickú metódu ArthroZheal. Moderná technológia využíva vlastnú krv pacienta na podporu hojenia chrupaviek, kostí, šliach a väzov. Ako TASR informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová, podľa doposiaľ publikovaných štúdií môže výrazne urýchliť proces hojenia a skrátiť čas rekonvalescencie.
Žilinská ortopédia doteraz aplikovala metódu ArthroZheal u desiatich pacientov. Unikátny prístup je podľa hovorkyne založený na využití fibrínu, prirodzenej zložky krvi, obohateného o krvné doštičky (PRF) a využíva sa najmä pri liečbe poškodenia chrupavky, no pomáha aj pri operačnej liečbe roztrhnutých väzov a šliach, pri rekonštrukciách väzov vrátane predného skríženého väzu kolena, pri zošívaní menisku či pri zle sa hojacich kostných defektoch.
„Najväčšou výhodou metódy ArthroZheal je, že pracujeme výlučne s biologickým materiálom samotného pacienta. Po jeho aplikácii vznikne pevná biologická opora, do ktorej sa dokážu prirodzene vhojiť bunky chrupavky, kostí, väzov alebo šliach. Vytvárame tak ideálne podmienky na regeneráciu tkanív priamo v mieste poškodenia,“ priblížil primár oddelenia ortopédie FNsP Žilina Róbert Krause s tým, že použitie metódy si vyžaduje dôkladnú prípravu a stanovenie vhodnosti pacienta na daný výkon.
Počas operácie sa pacientovi odoberie malé množstvo vlastnej krvi, ktorá sa spracuje v špeciálnom prístroji. Takto pripravený biologický materiál sa následne aplikuje priamo na miesto poškodenia. „Po približne jednej minúte materiál vytvorí pevnú vrstvu, do ktorej sa prirodzene zapájajú bunky samotného pacienta. Tie následne podporujú obnovu poškodených chrupaviek, kostí, šliach a väzov. Veľkým benefitom tejto technológie je, že ju môžeme použiť nielen pri otvorených operáciách, ale aj počas artroskopických výkonov, keď je kĺb naplnený tekutinou. Je to špecifická, no zároveň mimoriadne perspektívna metóda, ktorá významne podporuje prirodzenú regeneráciu poškodených tkanív,“ spresnil Krause.
Dodal, že podľa doposiaľ publikovaných medzinárodných štúdií môže táto metóda zlepšiť hojenie kostí, šliach a najmä chrupaviek až o 95 percent a prínos sa ukazuje aj pri rekonštrukciách predného skríženého väzu kolena, kde sa biologické zahojenie môže skrátiť zo šiestich až deviatich mesiacov na približne tri mesiace. „Vo svetovej ortopédii ide o relatívne novú technológiu. Do Európskej únie sa dostala v roku 2023,“ uzavrel primár oddelenia ortopédie FNsP Žilina.
Žilinská ortopédia doteraz aplikovala metódu ArthroZheal u desiatich pacientov. Unikátny prístup je podľa hovorkyne založený na využití fibrínu, prirodzenej zložky krvi, obohateného o krvné doštičky (PRF) a využíva sa najmä pri liečbe poškodenia chrupavky, no pomáha aj pri operačnej liečbe roztrhnutých väzov a šliach, pri rekonštrukciách väzov vrátane predného skríženého väzu kolena, pri zošívaní menisku či pri zle sa hojacich kostných defektoch.
„Najväčšou výhodou metódy ArthroZheal je, že pracujeme výlučne s biologickým materiálom samotného pacienta. Po jeho aplikácii vznikne pevná biologická opora, do ktorej sa dokážu prirodzene vhojiť bunky chrupavky, kostí, väzov alebo šliach. Vytvárame tak ideálne podmienky na regeneráciu tkanív priamo v mieste poškodenia,“ priblížil primár oddelenia ortopédie FNsP Žilina Róbert Krause s tým, že použitie metódy si vyžaduje dôkladnú prípravu a stanovenie vhodnosti pacienta na daný výkon.
Počas operácie sa pacientovi odoberie malé množstvo vlastnej krvi, ktorá sa spracuje v špeciálnom prístroji. Takto pripravený biologický materiál sa následne aplikuje priamo na miesto poškodenia. „Po približne jednej minúte materiál vytvorí pevnú vrstvu, do ktorej sa prirodzene zapájajú bunky samotného pacienta. Tie následne podporujú obnovu poškodených chrupaviek, kostí, šliach a väzov. Veľkým benefitom tejto technológie je, že ju môžeme použiť nielen pri otvorených operáciách, ale aj počas artroskopických výkonov, keď je kĺb naplnený tekutinou. Je to špecifická, no zároveň mimoriadne perspektívna metóda, ktorá významne podporuje prirodzenú regeneráciu poškodených tkanív,“ spresnil Krause.
Dodal, že podľa doposiaľ publikovaných medzinárodných štúdií môže táto metóda zlepšiť hojenie kostí, šliach a najmä chrupaviek až o 95 percent a prínos sa ukazuje aj pri rekonštrukciách predného skríženého väzu kolena, kde sa biologické zahojenie môže skrátiť zo šiestich až deviatich mesiacov na približne tri mesiace. „Vo svetovej ortopédii ide o relatívne novú technológiu. Do Európskej únie sa dostala v roku 2023,“ uzavrel primár oddelenia ortopédie FNsP Žilina.