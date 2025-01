Oddelenie patológie v bojnickej nemocnici zdigitalizujú

Bojnice 23. januára (TASR) - Oddelenie patológie Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach bude mať nové technologické vybavenie. Na digitalizáciu pracoviska využije nemocnica zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR, na tento účel získa 586.751,59 eura. Zmluvu o poskytnutí zdrojov zverejnil štát v centrálnom registri zmlúv. Informoval o tom riaditeľ NsP Peter Glatz.



"Hlavným cieľom projektu je vybudovanie moderného a inovatívneho digitalizovaného patologického pracoviska, ktoré bude integrované do národného archívu patologických vyšetrení. Tento archív bude vybavený softvérom využívajúcim umelú inteligenciu pre efektívnejšie vyhodnocovanie patologických vyšetrení," uviedol Glatz.



Nemocnica podľa neho investuje do najmodernejších technológií, medzi ktoré patria pokročilé skenery, automatizované systémy na spracovanie vzoriek, ako i inovatívne diagnostické nástroje. "Tieto technológie umožnia rýchlejšie a presnejšie vyhodnocovanie vzoriek, čo je kľúčové pre včasnú diagnostiku ochorení a určenie optimálnych terapií. Modernizácia oddelenia patológie tiež zlepší pracovné prostredie pre zdravotnícky personál, čím prispeje k ich vyššej efektivite a komfortu," skonštatoval.



Digitalizácia patológie zahŕňa tvorbu digitalizovaného preparátu procesom Whole Slide Imaging s využitím skenovacej technológie. Tento proces automatizuje a prepája všetky oblasti laboratória a zabezpečuje prehľadne evidované údaje o bioptických a cytologických vzorkách v jednom systéme. Podľa nemocnice sa tak zlepší efektivita a zníži náchylnosť na chyby v laboratórnych procesoch.



Projekt digitalizácie patológie je ďalšou investíciou, ktorú nemocnica financuje z Plánu obnovy a odolnosti SR, na viaceré rekonštrukcie už pred časom dostala 17 miliónov eur, ďalšie zdroje získala z Programu Slovensko na integráciu ľudí z tretích krajín vrátane migrantov. "Realizované projekty potvrdzujú našu schopnosť efektívne využívať európske fondy na rozvoj nemocnice a poskytovanie špičkovej zdravotnej starostlivosti. Nemocnica bude aj naďalej aktívne vyhľadávať možnosti financovania z európskych programov a fondov, aby naďalej zlepšovala úroveň poskytovaných služieb a prispievala k rozvoju regiónu," dodal riaditeľ NsP.