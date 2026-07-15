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Oddelenie polície v Michalovciach zrekonštruujú za 1,3 milióna eur
Budova v Michalovciach má podľa ministerstva vysokú spotrebu energie, zastarané technické zariadenia a opotrebované vnútorné priestory.
Autor TASR
Michalovce 15. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje zrekonštruovať a zmodernizovať budovu obvodného oddelenia Policajného zboru v Michalovciach. Ako TASR informoval hovorca MV Matej Neumann, pôjde o pilotný projekt obnovy budov v správe rezortu s využitím zdrojov z Programu Slovensko 2021 - 2027. Európske prostriedky chce ministerstvo využiť na znižovanie energetickej náročnosti objektov, ktorých rekonštrukciu by nebolo možné financovať z domácich zdrojov v potrebnom rozsahu.
Predpokladaná hodnota zákazky je 1,3 milióna eur bez DPH. Verejné obstarávanie chce rezort vyhlásiť v blízkom období. „Pri financovaní sa počíta aj s využitím finančných nástrojov prostredníctvom spoločnosti Slovak Investment Holding,“ doplnil hovorca. Ministerstvo v súčasnosti pripravuje verejné obstarávania na obnovu ďalších 12 budov, pričom viaceré z nich plánuje vyhlásiť v najbližších týždňoch.
Budova v Michalovciach má podľa ministerstva vysokú spotrebu energie, zastarané technické zariadenia a opotrebované vnútorné priestory. Projekt počíta so zateplením objektu, obnovou vykurovania, zavedením systému merania a regulácie, inštaláciou fotovoltických panelov a energetického manažmentu. Súčasťou prác má byť aj rekonštrukcia vybraných interiérov, sociálnych zariadení, elektrických rozvodov, ako aj rozvodov vody a kanalizácie. „Obnovou sa teda nedosiahne len nižšia spotreba energie, ale aj bezpečnejšie, hygienickejšie a dôstojnejšie prostredie pre policajtov, zamestnancov rezortu a občanov, ktorí na oddelenie prichádzajú vybavovať svoju agendu,“ uviedol Neumann.
Rekonštrukcia sa má uskutočniť formou garantovanej energetickej služby. Dodávateľ bude zodpovedný nielen za návrh a realizáciu opatrení, ale počas dohodnutého obdobia aj za dosiahnutie stanovených úspor energie. Tie sa budú pravidelne merať a vyhodnocovať.
Obvodné oddelenie funguje v nepretržitom režime. Modernizácia má preto znížiť riziko porúch technických zariadení a potrebu nákladných havarijných opráv. Projekt zároveň prispeje k znižovaniu emisií skleníkových plynov a k plneniu cieľov Slovenskej republiky v oblasti energetickej efektívnosti a obnovy verejných budov.
Predpokladaná hodnota zákazky je 1,3 milióna eur bez DPH. Verejné obstarávanie chce rezort vyhlásiť v blízkom období. „Pri financovaní sa počíta aj s využitím finančných nástrojov prostredníctvom spoločnosti Slovak Investment Holding,“ doplnil hovorca. Ministerstvo v súčasnosti pripravuje verejné obstarávania na obnovu ďalších 12 budov, pričom viaceré z nich plánuje vyhlásiť v najbližších týždňoch.
Budova v Michalovciach má podľa ministerstva vysokú spotrebu energie, zastarané technické zariadenia a opotrebované vnútorné priestory. Projekt počíta so zateplením objektu, obnovou vykurovania, zavedením systému merania a regulácie, inštaláciou fotovoltických panelov a energetického manažmentu. Súčasťou prác má byť aj rekonštrukcia vybraných interiérov, sociálnych zariadení, elektrických rozvodov, ako aj rozvodov vody a kanalizácie. „Obnovou sa teda nedosiahne len nižšia spotreba energie, ale aj bezpečnejšie, hygienickejšie a dôstojnejšie prostredie pre policajtov, zamestnancov rezortu a občanov, ktorí na oddelenie prichádzajú vybavovať svoju agendu,“ uviedol Neumann.
Rekonštrukcia sa má uskutočniť formou garantovanej energetickej služby. Dodávateľ bude zodpovedný nielen za návrh a realizáciu opatrení, ale počas dohodnutého obdobia aj za dosiahnutie stanovených úspor energie. Tie sa budú pravidelne merať a vyhodnocovať.
Obvodné oddelenie funguje v nepretržitom režime. Modernizácia má preto znížiť riziko porúch technických zariadení a potrebu nákladných havarijných opráv. Projekt zároveň prispeje k znižovaniu emisií skleníkových plynov a k plneniu cieľov Slovenskej republiky v oblasti energetickej efektívnosti a obnovy verejných budov.