Odhalením pamätnej tabuľky si pripomenú výročie Štefánikovho úmrtia
Autor TASR
Myjava 2. mája (TASR) - Odhalením pamätnej tabuľky pripomínajúcej historické sadenie líp slobody si v Myjave v nedeľu (3. 5.) pripomenú 107. výročie tragického úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika. Podujatie sa začne o 9.00 h evanjelickými službami Božími v Evanjelickom chráme Božom v Myjave. Následne bude program pokračovať pietnym aktom pred pamätníkom M. R. Štefánika. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Po úvodnom príhovore odhalí pamätnú tabuľku primátor Myjavy Ľubomír Halabrín spolu s farárom Jánom Velebírom z Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Myjave. Tabuľka pri lipe bude symbolickým príspevkom k uchovávaniu historickej pamäti mesta a jeho spojenia s osobnosťou generála Štefánika. Záver programu bude patriť piesni v podaní Jaroslava Hargaša. Organizátori pozývajú verejnosť, aby si prišla uctiť pamiatku jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín.
Pamätník, ktorého základný kameň bol položený 5. mája 1921, patrí k najstarším svojho druhu na území bývalého Československa a aj po viac ako storočí sa nachádza na pôvodnom mieste. Lokalita je významná aj z historického hľadiska, 3. novembra 1918 tu po službách Božích zaznela Deklarácia slovenského národa a 1. mája 1919 sa pred chrámom konala slávnosť sadenia líp slobody venovaných Tomášovi G. Masarykovi a Štefánikovi.
