Opití vodiči i cyklista: V okrese Partizánske vykonali dopravnú akciu

Partizánske 3. mája (TASR) - Policajti odhalili počas utorkovej (2. 5.) dopravnej akcie v okrese Partizánske dvoch vodičov a jedného cyklistu, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu. Vodičom teraz hrozí pokuta i zákaz činnosti. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



Policajti dopravnú akciu zamerali na odhaľovanie vodičov motorových i nemotorových vozidiel jazdiacich pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných a psychotropných látok, ale aj na iné porušenia pravidiel cestnej premávky. "Naším prvoradým cieľom je pozitívne ovplyvnenie a zníženie počtu dopravných nehôd s následkom na živote a zdraví," skonštatovala polícia.



Počas spoločného výkonu policajti zistili 37 dopravných priestupkov, dvoch vodičov s alkoholom do jedného promile a jedného cyklistu, ktorý taktiež jazdil pod vplyvom alkoholu a namerali mu do jedného promile. "Vodiči budú riešení v správnom konaní na príslušnom dopravnom inšpektoráte, kde im hrozí pokuta do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov," dodali policajti.