Vodičovi kamióna potajme nastúpili do návesu migranti z Maroka

Dobrá Niva 19. decembra (TASR) – Prípad nelegálnej migrácie riešila polícia v piatok (17. 12.) v obci Dobrá Niva v okrese Zvolen. V návese kamióna odhalila päť Maročanov vrátane jedného maloletého. Policajnú hliadku privolal vodič kamióna, ktorý po zastavení počul z návesu hlasy. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Michal Slivka.



Po otvorení návesu policajti v kamióne našli sedieť päť mužov vo veku od 17 do 30 rokov. Vodič nevedel, kedy mu osoby do návesu nastúpili, predpokladal však, že pravdepodobne v Maďarsku, kde mal prestávku.



Muži pri sebe nemali žiadne platné cestovné doklady ani iné povolenie, ktoré by ich oprávňovalo zdržiavať sa na území Slovenska. Tvrdili, že pochádzajú z Maroka, čo sa polícii ďalším konaním podarilo aj preukázať.



"Jeden z nich tvrdil, že je maloletý bez sprievodu. Sociálna kuratela však odmietla prísť, pokiaľ nebude ustálený jeho vek, preto sme ho podrobili lekárskemu vyšetreniu na jeho určenie. Lekárske vyšetrenie, ktoré vykonal znalec, potvrdilo, že jeho kostný vek zodpovedá maloletej osobe," dodal Slivka.



So zvyšnými štyrmi migrantmi polícia za prítomnosti tlmočníka spísala zápisnice. Pri výpovedi uviedli okolnosti a dôvody ich odchodu z domovského štátu, informácie o ich ďalšom smerovaní, pohybe, trase a spôsoboch prepravy.



"Počas spisovania zápisnice požiadali o azyl na území Slovenskej republiky, preto sme konanie o administratívnom vyhostení prerušili a odprevadili ich na oddelenie azylu Policajného zboru v Humennom," uviedol hovorca PPZ.