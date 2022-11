OPITÝ VODIČ TAXISLUŽBY: Odhalila ho polícia v Prievizdi

Prievidza 29. novembra (TASR) - Policajti odhalili počas dopravno-bezpečnostnej akcie v Prievidzi troch vodičov pod vplyvom alkoholu. Jedným z nich bol taxikár, ktorý viezol zákazníka. Informovala o tom v utorok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



"Naším cieľom je eliminovať počet vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu, preto sme v okrese Prievidza vykonali štvorhodinovú dopravno-bezpečnostnú akciu. Zameraná bola najmä na zisťovanie vodičov pod vplyvom alkoholu. Samozrejme, že pozornosti dopravných policajtov neušli ani iné porušenia zákona o cestnej premávke," uviedla polícia.



Policajti počas tejto akcie uložili celkom 35 blokových pokút. Najviac pokút dostali vodiči za pásy a za používanie telefónu počas jazdy. "Okrem toho policajti zistili v Prievidzi celkom troch vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu. Všetci traja nafúkali do jedného promile," priblížila polícia. Vodič taxislužby, ktorý v čase kontroly viezol zákazníka, nafúkal 0,33 mg/l, čo predstavuje 0,69 promile.



Všetci traja vodiči budú prerokovaní v správnom konaní na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Za jazdu pod vplyvom alkoholu im hrozí pokuta do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov.