Odhalili nezákonné ukladanie odpadu za viac ako 650.000 eur
V okrese Spišská Nová Ves enviropolicajti Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru vykonali minulý týždeň rozsiahlu akciu v areáli bývalých banských závodov.
Spišská Nová Ves 1. septembra (TASR) - V okrese Spišská Nová Ves enviropolicajti Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru vykonali minulý týždeň rozsiahlu akciu v areáli bývalých banských závodov. Odhalili nezákonné ukladanie odpadu za viac ako 650.000 eur. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Miesto zadokumentovali v spolupráci s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, pracovníkmi Slovenskej inšpekcie životného prostredia a znalcami z oblasti geodézie a ochrany životného prostredia. „Pomocou výkopových sond sme zaistili vzorky na laboratórnu analýzu. Zaistili sme aj kamerové systémy, mobilné zariadenia a mýtne jednotky nákladných vozidiel, ktoré odpad prevážali,“ uviedol hovorca s tým, že zadržali dve osoby, ktoré boli po vykonaní procesných úkonov prepustené.
Vyšetrovanie zároveň ukázalo, že odpad mal byť pôvodne spracovaný v zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho a plastového odpadu pred jeho uložením na skládku. Tento proces sa však podľa zistení neuskutočnil.
Trestné stíhanie bolo začaté v júli. „Vzhľadom na rozsah skutku môže byť právna kvalifikácia zmenená na zločin neoprávneného nakladania s odpadmi. Vyšetrovateľ v súčasnosti čaká na znalecké posudky, ktoré budú rozhodujúce pre ďalší postup vo veci,“ uzavrel Hájek.
