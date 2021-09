Odhalili osem nelegálnych migrantov v Trenčíne a šesť v Košiciach

Bratislava 24. septembra (TASR) - Osem nelegálnych migrantov na železničnej stanici v Trenčíne a šesť cudzincov v kamióne v Košiciach odhalili tento týždeň policajti na základe hlásení od občanov. Ani u jedného nebolo možné zistiť vek. Oboma prípadmi sa už zaoberá cudzinecká polícia. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



V stredu (22. 9.) preverovali trenčianski policajti oznámenie o skupine neznámych mužov, ktorí pobehovali po koľajisku. Išlo o osem cudzincov bez platných cestovných dokladov. Uviedli, že pochádzajú z Afganistanu a majú od 15 rokov do 30 rokov. "Po vykonaní potrebných procesných úkonov policajti rozhodli tak, že jedna osoba pôjde do útvaru policajného zaistenia pre cudzincov, pretože je žiadateľom o azyl. V prípade ostatných siedmich osôb bude vykonané odborné vyšetrenie na určenie veku a podľa výsledkov vyšetrení sa rozhodne o ďalšom postupe," priblížila Bárdyová.



Košickí policajti dostali vo štvrtok (23. 9.) hlásenie, že na ceste v smere do Prešova stojí nákladné vozidlo a jeho vodič počul z návesu nejaké hlasy. "Za prítomnosti policajtov náves otvoril a postupne z neho vystúpilo šesť cudzincov. Tí uviedli, že nemajú doklady, pochádzajú z Afganistanu a že jeden z nich sa necíti dobre. Policajti okamžite privolali rýchlu zdravotnú pomoc a cudzinca ošetrili," uviedla hovorkyňa. Ďalších odovzdali cudzineckej polícii.



Lekárske vyšetrenie na určenie veku potvrdilo, že traja z cudzincov sú maloletí, preto boli odovzdaní pracovníkom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. "Ďalší dvaja cudzinci sú žiadateľmi o azyl v Rumunsku a Bulharsku a tam budú po vykonaní potrebných úkonov smerovať ich ďalšie kroky," doplnila hovorkyňa.