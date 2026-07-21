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Odhalili ŠTRNÁSŤ VODIČOV POD VLYVOM alkoholu v Žilinskom kraji
Upozornila, že policajti sa počas kontrol zameriavajú aj na odhaľovanie vodičov pod vplyvom omamných a psychotropných látok.
Autor TASR
Žilina 21. júla (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili pri kontrolách 14 vodičov motorových vozidiel pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 11 z nich, ďalší traja vodiči nafúkali nad jedno promile. TASR o tom v utorok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Traja vodiči sa odmietli podrobiť vyšetreniu v lekárskom zariadení na zistenie prítomnosti alkoholu alebo psychotropných a omamných látok v krvi. Osem vodičov spôsobilo dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu,“ priblížila hovorkyňa s tým, že alkohol policajti zistili aj u 19 vodičov nemotorových vozidiel.
Upozornila, že policajti sa počas kontrol zameriavajú aj na odhaľovanie vodičov pod vplyvom omamných a psychotropných látok. „Predbežné testy ukázali pozitívny výsledok u 12 vodičov. Na cestách policajti zaznamenali aj 1677 dopravných priestupkov spáchaných vodičmi motorových vozidiel a ďalších 51 priestupkov zo strany nemotorových účastníkov cestnej premávky,“ dodala Šefčíková.
„Traja vodiči sa odmietli podrobiť vyšetreniu v lekárskom zariadení na zistenie prítomnosti alkoholu alebo psychotropných a omamných látok v krvi. Osem vodičov spôsobilo dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu,“ priblížila hovorkyňa s tým, že alkohol policajti zistili aj u 19 vodičov nemotorových vozidiel.
Upozornila, že policajti sa počas kontrol zameriavajú aj na odhaľovanie vodičov pod vplyvom omamných a psychotropných látok. „Predbežné testy ukázali pozitívny výsledok u 12 vodičov. Na cestách policajti zaznamenali aj 1677 dopravných priestupkov spáchaných vodičmi motorových vozidiel a ďalších 51 priestupkov zo strany nemotorových účastníkov cestnej premávky,“ dodala Šefčíková.