Odhalili troch vodičov so zákazom viesť motorové vozidlá

Prešov 5. mája (TASR) - Troch vodičov so zákazom viesť motorové vozidlá odhalili v sobotu (3. 5.) policajti v Prešovskom kraji. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



„Pár minút po polnoci 35-ročný muž viedol osobné vozidlo po ulici Sovietskych hrdinov vo Svidníku. Policajnou hliadkou bol zastavený, podrobený kontrole a vyzvaný k predloženiu dokladov potrebných na vedenie i prevádzku vozidla. Lustráciou bolo zistené, že tento vodič má uložený zákaz vedenia motorového vozidla s platnosťou do októbra 2026. Výsledok dychovej skúšky bol u muža negatívny,“ uviedla Ligdayová s tým, že poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku mu vzniesol obvinenie z trestného činu marenie výkonu úradného rozhodnutia.



Ako ďalej povedala, 29-ročný muž jazdiaci na osobnom vozidle na ulici Rusínskej v Prešove nemal krátko po obede zapnuté stretávacie svetlá. „Pri kontrole vodiča bolo taktiež zistené, že mu bol uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do apríla 2026. Vodič bol podrobený dychovej skúške, výsledok bol negatívny. Bol podrobený aj orientačnému testu na návykové látky, výsledok bol pozitívny,“ povedala Ligdayová a doplnila, že muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia a obvinený z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.



„Tretím vodičom, ktorý nerešpektoval zákaz činnosti bol 21-ročný muž. Podvečer bol policajnou hliadkou na Okružnej ulici v Starej Ľubovni zastavený a podrobený kontrole. Viedol osobné auto bez príslušného vodičského oprávnenia a v čase uloženého zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, s platnosťou do januára 2027,“ dodala Ligdayová s tým, nebol pod vplyvom alkoholu. Ďalšia jazda mu bola zakázaná a bol obvinený rovnako z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.