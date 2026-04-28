Utorok 28. apríl 2026
Odhalili viacero priestupkov pri kontrole vodičov v Seneckom okrese

Alkohol tester, ilustračné foto z 31.01.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V 29 prípadoch odhalili prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti.

Bratislava 28. apríla (TASR) - Polícia v utorok doobeda v Seneckom okrese počas osobitnej kontroly preverila 255 vodičov. Zistila pritom viaceré priestupky. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Policajti sa pri kontrole zamerali na zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných návykových látok, povinnosti vodičov, rýchlosť jazdy a technický stav vozidiel.

V 29 prípadoch odhalili prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, v troch prípadoch prekročenie prípustnej hmotnosti, v 11 prípadoch nevyhovujúci technický stav vozidla a v piatich prípadoch ostatné porušenia pravidiel cestnej premávky. Policajti zadržali deviatim vodičom osvedčenia o evidencii vozidla i tabuľky s evidenčným číslom.

Jazda pod vplyvom alkoholu nebola zistená. V jednom prípade bolo zistené požitie iných návykových látok. Na mieste bol zadržaný páchateľ trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.


