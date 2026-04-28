Odhalili viacero priestupkov pri kontrole vodičov v Seneckom okrese
V 29 prípadoch odhalili prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Polícia v utorok doobeda v Seneckom okrese počas osobitnej kontroly preverila 255 vodičov. Zistila pritom viaceré priestupky. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Policajti sa pri kontrole zamerali na zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných návykových látok, povinnosti vodičov, rýchlosť jazdy a technický stav vozidiel.
V 29 prípadoch odhalili prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, v troch prípadoch prekročenie prípustnej hmotnosti, v 11 prípadoch nevyhovujúci technický stav vozidla a v piatich prípadoch ostatné porušenia pravidiel cestnej premávky. Policajti zadržali deviatim vodičom osvedčenia o evidencii vozidla i tabuľky s evidenčným číslom.
Jazda pod vplyvom alkoholu nebola zistená. V jednom prípade bolo zistené požitie iných návykových látok. Na mieste bol zadržaný páchateľ trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.
