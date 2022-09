Ukrajinci hľadajú v košickom krajskom Integračnom centre najmä bývanie

Košice 5. septembra (TASR) - Doposiaľ viac ako 200 odídencom z Ukrajiny poskytli pomoc v Integračnom centre Košického samosprávneho kraja (IC KSK). Najčastejšie hľadajú bývanie, veľký záujem je aj o poradenstvo v súvislosti s prácou. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že IC KSK vytvorilo aj pracovisko zamerané na hľadanie ubytovania a spolupracuje tiež s východoslovenskými spoločnosťami, ktoré klientom poskytujú zamestnanie.



S otázkou bývania pomohlo centrum 34 percentám klientov. Pomocnú ruku pri hľadaní práce podali doposiaľ približne 27 percentám klientov a právne služby, ktoré poskytujú bezplatne, využilo 30 percent ľudí. Približne desať percent hľadalo podporu v oblasti vzdelávania, pričom najčastejšie išlo o jazykové zručnosti.



"Vzhľadom na pretrvávajúci vojnový konflikt na Ukrajine vidíme neustále vzrastajúcu potrebu dlhodobej pomoci pri začleňovaní sa cudzincov do spoločnosti. Aktuálne sme zintenzívnili pomoc s hľadaním možností ubytovania vytvorením pracoviska, ktoré situáciu na trhu s nehnuteľnosťami monitoruje na dennej báze a aktívne vyhľadáva ponuky bytov na prenájom," uviedla riaditeľka IC Katerina Miklei z Nadácie DEDO.



Podľa KSK sú pracovníci centra pripravení pomôcť aj so sprievodom na úrady či pri vypĺňaní tlačív alebo žiadostí. Cieľom je ponúknuť čo najširšie portfólio služieb pre cudzincov na jednom mieste.



IC KSK sídli na Strojárenskej 3 v Košiciach, v júni ho spoločne pod záštitou KSK otvorili viaceré organizácie. Sociálnu, právnu či psychologickú pomoc tam cudzincom poskytujú Nadácia DEDO, Liga pre ľudské práva, Mareena, Človek v ohrození, ETP Slovensko, Všetci pre rodinu, Dorka, Oáza – nádej pre nový život aj Arcidiecézna charita Košice. Otvorené je každý pracovný deň od 8.30 do 16.00 h.