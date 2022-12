Odídenci z Ukrajiny mali vo Svidníku štedrú večeru v múzeu

Svidník 24. decembra (TASR) - Tradičné vianočné jedlá, ako aj sprievodný kultúrny program pre odídencov z Ukrajiny pripravilo vo štvrtok (22. 12.) Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry (SNM - MUK) vo Svidníku v spolupráci s organizáciou Človek v ohrození. Za štedrovečerný stôl si sadlo viac ako 30 ľudí, ktorí momentálne žijú v regióne Svidníka.



"Keďže je koniec roka a oni sa stále ešte nemôžu vrátiť do svojich domovov, chceme, aby strávili Vianoce spolu s nami, aby cítili, že sme tu s nimi, že ich podporujeme a že vnímame ich utrpenie rovnako ako oni. Naši múzejníci pripravili štedrovečerný stôl, na ktorom boli jedlá, ktoré tradične jedávame na štedrý večer," uviedol pre TASR riaditeľ SNM – Múzea ukrajinskej kultúry Jaroslav Džoganík.



Ako povedal, každý človek, ktorý príde do cudzieho sveta a nemá pri sebe človeka, o ktorého sa môže oprieť, je stratený, "Je iné prísť zo Zakarpatskej oblasti, zo západnej Ukrajiny, keď kontakty sú časté, ale je iné prísť z miest, ako sú Mariupol, Záporožie alebo iné mestá, keď títo ľudia u nás nikdy neboli," skonštatoval Džoganík.



"Navarili sme im tradičné jedlá severovýchodného Slovenska, ale dá sa povedať, že trošku sme sa orientovali na našu lokalitu Svidník a okolie. Sú to slivčanka, hubová mačanka, kapustnica, všetko to sú pôstne jedlá. Takisto bobaľky, upiekli sme kračun, je to tradičný chlieb alebo koláč. Gro tohto všetkého bol štedrák upečený podľa tradičného receptu regiónu," priblížila kultúrno-propagačná manažérka múzea Ľudmila Ražina.



Taisiya Vazyagina z Ukrajiny je vďačná Svidníčanom, ako i všetkým, ktorí im pomohli a pomáhajú. "S láskou nás prijali na Slovensku. Je to krásne mesto a žijú tu dobrí ľudia," povedala a doplnila, že večera jej veľmi chutila. "U nás na Ukrajine máme tiež svätú večeru a pripravujeme 12 jedál," priblížila.



"Na Slovensku žijú veľmi príjemní ľudia, ktorí nás prijali vrúcne a sme za to vďační. Je nám tu dobre, ale chceme sa vrátiť domov. Veríme, že príde čas, keď tak budeme môcť urobiť. Rovnako si ceníme, že nám múzejníci pripravili túto večeru a priblížili svoje tradície. Jedlo nám veľmi chutí," dodala Ilona Slobodianiuk.



Po večeri bol pripravený program, ktorého súčasťou bol príbeh približujúci životy detí z rôznych častí Ukrajiny.