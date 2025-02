Odievanie na Hornonitrí v minulosti mapuje nová publikácia

Poruba 8. februára (TASR) - Odievanie ľudí v minulosti v regióne Hornonitrie na severe okresu Prievidza mapuje nová publikácia. Knihu Tradičný odev Hornonitria pripravil kolektív autorov pod vedením Radky Tarabčíkovej, okrem textov obsahuje i fotografie modelov a modeliek v meštianskych a ľudových odevoch pravnianskej oblasti. Do života ju uviedli v Porube (okres Prievidza) počas otvorenia 21. Zimných slávností Hornonitria koncom januára.



"Kniha je o tradičnom odeve meštianskom, roľníckom a remeselníckom. Išlo o odievanie, ktoré sa vyskytovalo od 18. do začiatku 20. storočia práve na území najsevernejšej časti hornej Nitry, ktoré dnes nazývame Hornonitrie. Ide o katastrálne územie deviatich obcí - Kľačna, Nitrianskeho Pravna, Tužiny, Chvojnice, Malinovej, Pravenca, Poluvsia, Nedožier-Brezian a Poruby," načrtla Tarabčíková.



Podobná publikácia doteraz podľa nej neexistovala, informácie o odievaní sa nachádzali rozdrobené v obecných či nemeckých monografiách, prípadne ako čiastkové zmienky.



Publikáciu vydalo občianske združenie Hornonitrie, okrem Tarabčíkovej sa na nej podieľal keramikár a zberateľ Rastislav Haronik i fotograf Milan Tarabčík. "Začali sme štúdiom dostupných materiálov, ale takisto sme robili aj terénny výskum. Navštívili sme viac ako 30 informátorov, ktorí nám zapožičali zachované a doma v truhliciach uložené tradičné odevy," priblížila Tarabčíková.



Mnoho cenných informácií autori podľa nej zistili zo zvykov a z tradícií. "Takisto sme navštívili múzeá nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Bola to celá desiatka, pretože aj tieto inštitúcie vo svojich depozitároch uchovávajú odevné súčasti práve z nášho regiónu, ako aj krásne pravnianske výšivky," doplnila.



V knihe je pomerne zastúpený text i fotografie. "Bolo veľmi ťažké zohnať modelky pre knihu, pretože odevy sú veľmi malé. Ich konfekčná veľkosť je 34, maximálne 36. Všetky modelky a modeli tak museli byť veľmi útlej a štíhlej postavy, aby si ich mohli na seba obliecť," podotkla Tarabčíková.



Kniha podľa nej poputuje do obecných knižníc, autori ju budú prezentovať v obciach, na školách, podujatiach. "Tradícia tradičného odievania žije hlavne vo folklórnych a v speváckych skupinách v regióne. Oni sú nositelia aj odevnej tradície a pokračujú na základe výskumov v správnom odievaní. Verím, že aj naša kniha im bude pomôckou, aby bolo odievanie správne a na pódiu mohli vystúpiť v slovenskom kroji," dodala.