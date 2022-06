Odkalisko po železorudnej bani v Nižnej Slanej stále čaká na rekultivá

Nižná Slaná/Gočovo 27. júna (TASR) – Odkalisko po železnorudnej bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava stále čaká na rekultiváciu. Po návšteve skládky ministrom životného prostredia Jánom Budajom (OĽANO) v lete 2020 sa zmenila len kategorizácia odkaliska. Pre TASR to uviedol starosta Gočova Milan Mlynár.



"Bolo to prekategorizované medzi environmentálne záťaže. Teda sa môžu čerpať finančné prostriedky na jej likvidáciu, ale nedeje sa tak," skonštatoval Mlynár. Náklady na prekrytie skládky envirorezort pred dvoma rokmi odhadoval na viac ako 2,8 milióna eur.



Budaj pri návšteve odkaliska v júli 2020 načrtol tri varianty jeho rekultivácie, tie počítali so zazelenaním či prekrytím skládky. Zastaviť by sa vďaka tomu podarilo únik arzénu do vody a prašnosti do ovzdušia. Upozornil aj na problém s vlastníctvom odkaliska, ktoré malo byť predmetom privatizéra so schránkovou adresou.



Kým v minulosti podľa starostov Nižnej Slanej a Gočova vlastnila odkalisko schránková firma so sídlom na Britských Panenských ostrovoch, v súčasnosti skládku podľa informácií z katastra nehnuteľností vlastní košická firma SKALL. "Chceli sme sa s majiteľom stretnúť, aby nám povedal, čo s tým mieni robiť, ale zatiaľ sa nám to nepodarilo," dodal pre TASR starosta Nižnej Slanej Tibor Jerga.



Podľa oboch starostov má odkalisko negatívny vplyv nielen na životné prostredie, ale aj majetok a zdravie obyvateľov. Prach sa zo skládky dvíha najmä pri suchom a veternom počasí. "Je to ako sopka pred výbuchom. Dvíha sa z toho kúdol prachu približne 300 metrov do výšky a všetko sa to valí dolinou," priblížil starosta Gočova. Ako dodal, problémom je aj chýbajúca stanica, ktorá by monitorovala kvalitu ovzdušia v regióne.



Odkalisko medzi obcami Nižná Slaná a Gočovo začalo vznikať v 70. rokoch minulého storočia. Ide o pozostatok bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná fungoval do roku 2008. Podľa údajov envirorezortu je na skládke uložených takmer 5,5 milióna kubických metrov zvyškov po drvení železnej rudy. Odkalisko zaberá celkovú plochu viac ako 21,6 hektára a výška jeho hrádze je od päty 95 metrov.