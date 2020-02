Odkalisko Poša do režimu mimoriadnej situácie nezaradia

Poša 7. februára (TASR) – Odkalisko nad obcou Poša v okrese Vranov nad Topľou nezaradia do režimu mimoriadnej situácie. Podľa rezortov vnútra a životného prostredia na to nie sú dôvody. TASR o tom v piatok informoval hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov. Ako uviedol, odkalisko v súčasnosti má svojho prevádzkovateľa, ktorý musí urobiť zákonom vyžadované opatrenia.



"Nepovažujeme za správne, aby sa na uzatváranie odkaliska používali verejné zdroje, keď profit z prevádzky má súkromná firma," doplnil Lazarov s tým, že situácia so sudmi s PCB látkami v bývalom štátnom podniku Chemko Strážske je odlišná, keďže "opatrenia na nápravu nemá kto vykonať".



Žiadosť o zaradenie odkaliska Poša do režimu mimoriadnej situácie súvisiacej s odstránením sudov s toxickým odpadom z areálu a okolia bývalého štátneho podniku, adresovali starostovia obcí z okolia odkaliska v januári v otvorenom liste predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu a ministerke vnútra Denise Sakovej (obaja Smer-SD). Tvrdia v ňom, že znečistenie, ktoré spôsobuje odkalisko Poša, môže byť závažnejšie. "Odkalisko nebolo vybudované na uloženie nebezpečných látok, ktoré sa tam počas činnosti bývalého štátneho podniku Chemko Strážske uložili. Dovolíme si poukázať na to, že problém PCB látok uskladnených v odkalisku Poša má ešte väčšie rozmery a zásadný dosah na zdravie obyvateľov celého regiónu," uviedli starostovia v liste. Upozornili, že pritekajúca, takzvaná vyčistená odpadová voda, z bývalého areálu Chemka Strážske aktivuje sedimenty, v dôsledku čoho sú látky uložené v odkalisku následne vyplavované cez Kyjovský potok do rieky Ondava.



Mimoriadnu situáciu v súvislosti s odstránením a likvidáciou nezabezpečených sudov s PCB látkami vyhlásili v stredu 22. januára prednostovia okresných úradov v sídlach oboch východoslovenských krajských miest. Ministerstvo vnútra tak reagovalo na potvrdenie existencie uloženého toxického odpadu v areáli bývalého Chemka Strážske a jeho okolí, ku ktorému došlo začiatkom minulého roka. Vykonať v areáli podniku oficiálnu kontrolu nebolo dovtedy štátnym orgánom umožnené. Aktuálne platný Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 - 2021) uvádza v súvislosti s Chemkom tri iné envirozáťaže, časť výrobného areálu, odpadový kanál a odkalisko Poša. Tých sa vyhlásenie mimoriadnej situácie netýka, envirorezort však vyvíja kroky na ich postupnú rekultiváciu. Ako pre TASR potvrdil hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák, s geologickým prieskumom odkaliska Poša by sa malo začať v jarných mesiacoch tohto roka.