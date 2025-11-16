< sekcia Regióny
Odkaz 17. novembra v Prešove pripomenie výstava
Košice/Prešov 16. novembra (TASR) - Dve krajské mestá na východe Slovenska si odkaz 17. novembra pripomenú viacerými aktivitami. Košice v Deň boja za slobodu a demokraciu ocenia významné osobnosti a vznikne tam mestské stredoškolské zastupiteľstvo. V Prešove pri tejto príležitosti sprístupnia špeciálnu exteriérovú výstavu Gulagy - Prvé obete komunizmu na Slovensku.
Stredoškolský mestský parlament v Košiciach bude platformou, kde sa mladí Košičania budú učiť demokracii v praxi. „Verím, že títo študenti budú motivovať aj ostatných mladých Košičanov, aby sa nebáli vstúpiť do verejného života. To, čo sa naučia v študentskom parlamente - argumentovať, spolupracovať a niesť zodpovednosť - ich môže posunúť v živote ďalej. A zároveň to pomôže aj nášmu mestu,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček.
Pri tejto príležitosti v pondelok v Múzeu obetí komunizmu v Košiciach ocenia osobnosti, ktoré svojou prácou, občianskou odvahou a životným príkladom napĺňajú myšlienky novembra 1989. Košické materské školy budú 17. novembra prevažne v prevádzke, väčšina školákov však dostala voľno. Z 34 základných škôl v pôsobnosti mesta udelila polovica z nich žiakom riaditeľské voľno. Na ostatných školách si žiaci pripomenú Deň boja za slobodu a demokraciu rôznymi formami.
Spomínanú výstavu v Prešove sprístupnia v Južnom parku pri Pamätníku osloboditeľom na Hlavnej ulici. „Sloboda nie je samozrejmosť. Každý priestor, ktorý vytvárame, každý nápad, ktorý premeníme na realitu, je možný len vďaka idei slobody. Pamäť mesta sa neukladá len do archívov, ale aj do ulíc, budov, miest. Je preto dôležité, aby sme sa pri takýchto príležitostiach na chvíľu zastavili - nielen pre pripomienku minulosti, ale pre to, čo z nej v sebe nosíme dnes, aby v určitom momente nezostala zo slobody len nenaplniteľná túžba,“ uviedol hlavný architekt mesta Prešov Patrik Panda.
Výstava vzniká pri príležitosti 80. výročia deportácií občanov zo Slovenska do gulagov, ku ktorým dochádzalo na konci druhej svetovej vojny po príchode Červenej armády. „Utrpenie bude vždy utrpením a neexistuje naň ospravedlnenie, bez ohľadu na to, kto, kedy a kde ho pácha. Práve 17. november bol jedným z míľnikov občianskej spoločnosti, ktorá sa po dekádach odvážila kolektívne túto neprávosť nahlas pomenovať,“ upozornil primátor Prešova František Oľha.
Výstava vznikla v spolupráci s Múzeom obetiam komunizmu v Košiciach. „Chceme pripomenúť obete, ktoré boli násilne odvlečené do gulagov. Mnohí tam aj zomreli. V našej databáze sa nachádza menovitý zoznam 171 obyvateľov z Prešova. Týmto na nich spomíname a vzdávame im úctu,“ dodal riaditeľ múzea Pavol Hric.
Prešovský mestský úrad bude v pondelok zatvorený. Odporúčanie udeliť riaditeľské voľno dostali aj školy zriaďované mestom.
