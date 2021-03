Odkladiskom nechcených mačiatok sú Donovaly, tvrdí Bystrická Mačačáreň

Na snímke priestory občianskeho združenia Bystrická Mačačáreň, ktoré sa venuje kastrácii túlavých mačiek a umiestňovaniu túlavých zvierat do nových domovov 18. marca 2021. Foto: EASYFOTO TASR - Lukáš Mužla

Na snímke priestory občianskeho združenia Bystrická Mačačáreň, ktoré sa venuje kastrácii túlavých mačiek a umiestňovaniu túlavých zvierat do nových domovov 18. marca 2021. Foto: EASYFOTO TASR - Lukáš Mužla

Banská Bystrica 23. marca (TASR) – Odkladacím miestom nechcených mačiatok v okolí Banskej Bystrice sú Donovaly, ale i obec Ľubietová či mestská časť Pršianska Terasa. Podľa Barbory Šingerovej z občianskeho združenia (OZ) Bystrická Mačačáreň vyvážajú ľudia mačiatka mimo mesta, kde ich vypúšťajú, pričom veria, že si samy nájdu nový domov a niekto sa o ne postará.uviedla pre TASR Šingerová. Ako dodala, pokiaľ sa pohľad verejnosti na mačky nezmení, situácia ostane rovnaká. Najčastejšie sa stretáva s chybným názorom, že mačky majú sedem, či dokonca deväť životov a z choroby sa vylížu aj samy.Bystrická Mačačáreň sa venuje najmä kastrácii mačacích kolónií v Banskej Bystrici a jej okolí. Plaché mačky po kastrácii vypúšťajú naspäť do prostredia, tým prítulným sa snažia nájsť nové domovy prostredníctvom svojpomocne vybudovaného útulku.povedala Šingerová s tým, že ročne prejde ich rukami v priemere asi 350 mačiek.Podľa Bystrickej Mačačárne je túlavých mačiek niekoľkonásobne viac ako psov. Väčšinou sa na ulicu dostávajú po nechuti človeka postarať sa o to, čo spôsobilo jeho zviera.vysvetlila Šingerová.Záujem o adopciu mačiek z útulku je malý, a to najmä pre veľkú dostupnosť a rozšírenie nechcených mačiek. Väčšia časť zvierat, ktoré sa do Bystrickej Mačačárne dostanú, nový domov nenájde, počtu adopcií nepomohlo ani obdobie pandémie. Niektoré mačky budú musieť v útulku zostať zrejme natrvalo. Na prostredie Mačačárne boli naviazané natoľko, že v nových domovoch odmietali prijímať stravu.Do Bystrickej Mačačárne prichádzajú zvieratá v zlom až katastrofálnom stave. Najčastejšie majú problémy so zubami, bolesti brucha, polámané končatiny alebo trpia ušným svrabom.povedala Šingerová s tým, že najväčšie výdavky vyžaduje veterinárna starostlivosť o zvieratá. Najväčšia pomoc pre Mačačáreň zo strany verejnosti sú teda financie, OZ však víta aj možnosť dočasnej opatery.uviedla Šingerová.