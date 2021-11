Ochranári chcú dopomôcť rastu vzácneho kosatca v Hranovnickej dubine

Hranovnica 30. novembra (TASR) - Ochranári v uplynulých dňoch odstránili časť kríkov v národnej prírodnej rezervácii Hranovnická dubina. Cieľom bolo odkryť svah, kde sa vyskytuje vzácny kosatec bezlistý uhorský. "Iba 20 kilometrov severne od rezervácie sa do výšky vypínajú Vysoké Tatry. V Hranovnickej dubine sa však na južných svahoch nad riekou Hornád zachovala ojedinelá lokalita teplomilnej vegetácie dubín," objasnil riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko.



Väčšinu územia rezervácie tvoria lesné spoločenstvá, no druhovo zaujímavá je podľa neho aj vegetácia skalných biotopov. Práve v nezarastených skalnatých miestach sa vyskytuje spomínaný kosatec, ktorý má ťažisko výskytu v teplejších oblastiach Slovenska. "Ide o chránený druh európskeho významu, ktorý je ohrozeným druhom našej flóry," upozornil Majko.



Hlavným dôvodom jeho ústupu je, že strmé skalné svahy s výskytom kosatca postupne zarastajú krovinami. So súhlasom vlastníka pozemkov teda pracovníci Správy TANAP-u odstránili kríky na svahu, kde vzácny druh rastie. "Budúci rok bude praktická starostlivosť pokračovať v najspodnejšej časti lokality a okolo náučného chodníka," dodal Majko.