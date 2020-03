Odlúčení ľudia si môžu posielať odkazy prostredníctvom Banky lásky

Banská Štiavnica 27. marca (TASR) - Odkazy napísané písmom Andreja Sládkoviča si budú môcť od pondelka (30. 3.) posielať všetci, ktorí teraz nemôžu byť s tými, ktorých majú radi. Takúto službu spúšťa banskoštiavnická Banka lásky na svojej webovej stránke.



"Od pondelka si budú môcť ľudia prostredníctvom online služby 'Pekné slová' posielať láskyplné odkazy. Unikátnosť tejto služby je v tom, že odkazy budú vyzerať tak, akoby ich písal rukou samotný Sládkovič," uviedla pre TASR manažérka Banky lásky Katarína Javorská.



Stačí, ak ľudia na webovej stránke napíšu do formulára svoj odkaz pre toho, s kým by teraz chceli byť, ale nemôžu. Môžu tiež pripojiť svoju fotografiu. Odkaz v Banke lásky prepíšu Sládkovičovým ručným písmom a spolu s fotkou ho v mene autora doručia do 24 hodín e-mailom tomu, komu je určený.



"Hľadali sme spôsob, ako aj my z Banky lásky môžeme pomôcť ľuďom prekonať toto náročné obdobie. Sme zážitková expozícia venovaná Sládkovičovej Maríne - najdlhšej ľúbostnej básni sveta. Preto prinášame ľuďom službu, ktorá im na diaľku až domov prinesie kúsok lásky od ich blízkych – napísanej písmom tejto ľúbostnej básne," priblížila Javorská.



Banka lásky sídli v Banskej Štiavnici v dome, kde Sládkovičova múza Marína prežila väčšinu svojho života. Málo ľudí vie, že práve v tomto dome až do svojej smrti Marína opatrovala rukopis básne, ktorú jej Sládkovič venoval. Z tohto rukopisu vytvoril typograf Vojtech Ruman počítačový font.



"Sládkovičovo písmo je veľmi zaujímavé a krásne, ale vytvoriť z neho počítačový font bolo náročné," hovorí Ruman. "Okrem Einsteina či Leonarda da Vinciho je málo ďalších osobností na svete, ktoré majú svoj rukopis zdigitalizovaný a je z neho vytvorený počítačový font," povedal.



Andrej Sládkovič sa narodil v Krupine 30. marca 1820, v tom istom roku ako jeho múza Marína Pischlová. V roku 2020 si preto pripomíname nielen 200. výročie narodenia Sládkoviča, ale aj Pischlovej.