Odmeny i zvýšenie platov pre verejnú správu vyjdú Bojnice na 200.000

Bojnice 29. septembra (TASR) - Odmeny vo výške 500 eur pre zamestnancov vo verejnej správe a schválené zvýšenie miezd v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vyjdú mesto Bojnice na približne 200.000 eur. Peniaze vyčlenilo v tretej úprave rozpočtu, ten je po novom schodkový. Zmenu schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v stredu (28. 9.).



"Hlavné zmeny v rozpočte vyplynuli zo zákona a prijatých opatrení, usmernení zo strany vlády. Jednoznačne nám tam vstupuje prijatý dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, keď vláda schválila zamestnancom k 31. augustu odmeny vo výške 500 eur, ďalej je to zvýšenie platov od 1. júla o tri percentná," načrtla vedúca finančného oddelenia mestského úradu v Bojniciach Klaudia Bartková.



Vyčlenenie financií na tento účel podľa nej spravilo mestu takzvaný škrt cez rozpočet, doposiaľ totiž nedostalo usmernenie, odkiaľ budú kryté tieto zdroje a muselo ich zapojiť do rozpočtu. "To boli požiadavky od všetkých organizácií, každý totiž hospodári s tým, čo má. Museli sme zapojiť originálne kompetencie a dostali sme sa do schodku rozpočtu vo výške 216.000 eur," ozrejmila.



Odmeny a zvýšenie platov vyjdú samosprávu kúpeľného mesta na približne 200.000 eur, samospráva sa podľa vedúcej finančného oddelenia snažila presunúť výdavky z iných bežných výdavkov a služieb, ktoré nečerpala, nezvyšovala tak všetky kapitoly rozpočtu. "Dokonca sme sa snažili zreálniť aj príjmy, ktoré sme zvýšili o 109.000 eur, ale na tieto výdavky nám to nestačilo," podotkla Bartková.



Mesto v rámci úpravy rozpočtu zrušilo i kapitálový výdavok vo výške viac ako 100.000 eur na nákup pozemkov pod autokempingom, keďže investíciu zatiaľ nebude realizovať a nemá na ňu dostatočné zdroje. Ostatné kapitálové výdavky v rozpočte ponechalo, keďže sú naviazané na projekty v realizácii, dodala Bartková.