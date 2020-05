Odmietame byť vašimi rukojemníkmi, adresovali Aufrichtovej podniky

Bratislava 20. mája (TASR) – Napísaním otvoreného listu starostke bratislavského Starého Mesta Zuzane Aufrichtovej sa rozhodlo 12 majiteľov kaviarní a reštaurácií v centre Bratislavy bojovať za poskytnutie 100-percentnej zľavy z dane za terasy. Hoci magistrát avizuje, že na pozemkoch mesta chce nateraz úplne odpustiť túto daň, vedenie Starého Mesta je ochotné na svojich pozemkoch odpustiť maximálne 50 percent z dane. Rokovať však o tom bude ešte staromestské i mestské zastupiteľstvo.



"Odmietame byť rukojemníkmi vo vašom politickom spore s primátorom Matúšom Vallom. Naopak, očakávame od vás riešenia," adresovali starostke majitelia podnikov. Vyhlásenia o nemožnosti poskytnutia 100 percent zľavy z prenájmu terás sú podľa nich v príkrom rozpore s konkrétnymi krokmi iných, nemenej významných bratislavských mestských častí a magistrátu. "Už na základe vašich doterajších slov odmietli viacerým z nás poskytnúť pomoc finančné inštitúcie, banky, ako aj majitelia priestorov, v ktorých sú naše kaviarne," tvrdí 12 majiteľov podnikov v centre Bratislavy.



Upozorňujú, že ak sa slová vedenia Starého Mesta naplnia, budú vystavení neférovej konkurenčnej nevýhode voči podnikateľom z iných bratislavských mestských častí. "Prispejete k úplnému utlmeniu života v srdci Bratislavy," varujú podnikatelia s tým, že už dlhodobo upozorňujú, že výška platieb za letné terasy v Starom Meste prekonáva úroveň nájmov aj vo Viedni. "Obávame sa, že naše podnikanie neprežije a reálne hrozí, že príjmy z terás tak nebudú pre Staré Mesto na úrovni 50 percent, ale na hodnotách blížiacich sa k nule. Vyzývame vás na okamžité rokovanie," adresovali starostke majitelia podnikov.



Vedenie Starého Mesta v polovici mája informovalo, že ak sa mestská časť nechce ocitnúť v situácii, keď by si musela vziať úver, môže jej podpora lokálneho gastrobiznisu dosiahnuť maximálne 50-percentné odpustenie dane. Staré Mesto tvrdí, že si nemôže dovoliť znížiť daň zo zaujatia verejného priestranstva na nulu, pretože by to pre rozpočet mestskej časti znamenalo výpadok financií potrebných na školstvo, sociálne služby či údržbu.



"Mestá ako Trnava alebo Trenčín odpúšťajú 100 percent dane za zaujatie verejného priestranstva preto, lebo si to môžu dovoliť. Do ich pokladnice prúdia aj dane za ubytovanie (turistická daň). Tie do rozpočtu bratislavských mestských častí idú vo výške nula eur, dane z ubytovania idú do magistrátnej pokladnice. V tomto je situácia spomenutých miest jednoduchšia," tvrdí Staré Mesto. Podotýka, že ak by hlavné mesto pomohlo kaviarnikom v Starom Meste, ale aj v iných mestských častiach, a zadotovalo by 25 percent dane za zaujatie verejného priestranstva, znamenalo by to pre podnikateľov celkovú úľavu vo výške 75 percent z dane.



Hlavné mesto reagovalo, že priestor vo väčšej miere sanovať dosahy koronakrízy bez obmedzenia služieb samosprávy má Staré Mesto, nie bratislavský magistrát. Zároveň mesto tvrdí, že na turizmus v Bratislave vynakladá oveľa viac peňazí, ako vyberie na dani za ubytovanie.