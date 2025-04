Odomykanie vôd Dunajca a chodníkov pre pohreb pápeža zrušili

Červený Kláštor 23. apríla (TASR) - Odomykanie vôd Dunajca a turistických chodníkov spojené s otvorením letnej turistickej sezóny v Pieninách sa v sobotu (26. 4.) v Červenom Kláštore neuskutoční. Organizátori sa rozhodli podujatie zrušiť po tom, ako bol stanovený termín pohrebu pápeža Františka.



„Podujatie sme sa rozhodli zrušiť po tom, ako oznámili, kedy bude pohreb pápeža, a to vyšlo rovno na termín nášho podujatia. Nezdalo sa nám slušné, aby sme oslavovali, tancovali, spievali, a pritom celý svet smúti za odchodom pápeža Františka,“ uviedol prezident Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria Štefan Danko.



Podľa jeho slov uvažovali, že by stanovili náhradný termín. „Dohodli sme sa však, že ďalší ročník bude o rok. Robíme to od roku 2000 s výnimkou pandémie ochorenia COVID-19,“ dodal Danko.



Podujatie každoročne ponúka bohatý program zložený z vystúpenia folklórnych súborov, kapiel, spevákov a ochutnávky regionálnych špecialít. Jeho súčasťou je i svätá omša.