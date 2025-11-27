< sekcia Regióny
Odovzdali do predčasného užívania most v Malých Ripňanoch
Dôležitá spojnica obce Malé Ripňany s Veľkými Ripňanmi, Biskupovou či Čermanmi je situovaná na krajskej ceste III/1732 takmer v strede obce.
Autor TASR
Malé Ripňany 27. novembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) odovzdal do predčasného užívania most nad riečkou Radošinka v Malých Ripňanoch v okrese Topoľčany. Rozsiahla modernizácia mosta trvala deväť mesiacov. Krajská samospráva zaplatila za jeho prestavbu viac ako 500.000 eur. Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie, potvrdil predseda NSK Branislav Becík.
Dôležitá spojnica obce Malé Ripňany s Veľkými Ripňanmi, Biskupovou či Čermanmi je situovaná na krajskej ceste III/1732 takmer v strede obce. Pôvodný most nezodpovedal technickým normám vrátane šírkového usporiadania. Bol v kritickom stave a podľa poslednej prehliadky bol hodnotený stupňom šesť ako veľmi zlý.
Počas stavebných prác bol pôvodný 60-ročný most úplne zdemolovaný. Zhotoviteľ na jeho mieste vybudoval nové hĺbkové základy pozostávajúce zo 14 pilót a vybetónoval nové opory aj krídla. Na tie boli uložené prefabrikované predpäté nosníky, monolitická betónová doska s izoláciou s novými rímsami a mostná konštrukcia. Ukončená bola asfaltovým povrchom, zvodidlami a trvalým dopravným značením, povedal Matej Takáč z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK. Zhotoviteľ upravil aj okolie mosta. Nové premostenie spĺňa súčasné technické normy.
