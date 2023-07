Odovzdali obnovený úsek cesty od Čierneho Brodu v smere do Galanty

Čierny Brod 29. júla (TASR) - Zrekonštruovaný úsek cesty II/507 medzi Čiernym Brodom v okrese Dunajská Streda a Galantou odovzdali motoristickej verejnosti. Pásku v sobotu prestrihli zástupcovia investora Trnavského samosprávneho kraja - predseda Jozef Viskupič a jeho zástupca József Berényi spolu so starostom Rolandom Kubíkom.



Cesta II/507 je najdlhšou cestou druhej triedy na Slovensku, dĺžka obnoveného úseku bola 5,3 kilometra a realizovala sa v dvoch etapách. Od novembra do decembra 2022 zhotoviteľ Doprastav rekonštruoval úsek od železničného priecestia v Galante po kruhový objazd na obchvate mesta. Potom od marca 2023 úsek od obchvatu po kruhový objazd v intraviláne Čierneho Brodu. K tomu bolo vyasfaltovaných ešte 330 metrov v smere na obec Mostová. Výška investície dosiahla 1,443 milióna eur s DPH, informoval o tom odbor komunikácie TTSK.



Úsek odovzdali počas Dní svätej Anny. Obec ich organizuje od piatka (28. 7.) do nedele (30. 7.). Oficiálne odovzdanie opraveného úseku cesty bolo úvodom do sobotného programu, na popoludnie pripravili jazdu historických vozidiel a motocyklov, hry pre deti, futbalový zápas a večerné hudobné vystúpenia. Svätá Anna má patronícium miestneho kostola vysväteného v roku 1911. Kaplnka sv. Anny, národná kultúrna pamiatka, bola v obci postavená v ranom barokovom štýle v 17. storočí. Je tiež známa ako kaplnka Turzovcov.