Odovzdali petíciu proti spaľovaniu odpadov v turnianskej cementárni

Turňa nad Bodvou 2. decembra (TASR) - Petíciu proti zvyšovaniu množstva spoluspaľovaných odpadov v cementárni v Turni nad Bodvou podpísalo viac ako 5000 ľudí. Tento týždeň ju odovzdali Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR. Pre TASR to uviedol člen petičného výboru Csaba Czompoly. Podľa spoločnosti Danucem Slovensko ide o plánovanú modernizáciu, ktorá nebude mať vplyv na ovzdušie. Akékoľvek obavy obyvateľov z okolia prevádzky považuje za neopodstatnené.



Petičiari tvrdia, že firma žiada o povolenie zvýšiť množstvo spoluspaľovaných odpadov celkovo asi o 78 percent, a to pod "krycím názvom" Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív.



MŽP preto okrem iného žiadajú, aby povolenie spoločnosti nedalo a aby bola z projektu vypustená linka na predúpravu odpadov. Žiada tiež vypracovanie podrobných štatistík chorobnosti a úmrtnosti zamestnancov cementárne a obyvateľov okolitých obcí či nezávislé štúdie dlhodobých dosahov na ľudské zdravie v oblasti postihnutej pôsobením cementárne. Požadujú tiež uskutočnenie "reálnych emisných a imisných meraní" v dotknutých obciach i sledovanie kvality ovzdušia.



"Nechceme, aby cementáreň zatvorili. Nesúhlasíme len s tým, aby sa zvýšilo množstvo spaľovaného odpadu. Aj podľa najnovších zverejnených výskumov spaľovne s modernými technológiami pravdepodobne nezabránia emisiám dioxínov, čo sú veľmi toxické látky," povedal Czompoly.



Firma vo svojom stanovisku pre TASR uviedla, že cieľom projektu je zefektívniť výrobu, udržať konkurencieschopnosť, a tým aj počet pracovných miest, ako aj napĺňať ciele Slovenska v oblasti dekarbonizácie ťažkého priemyslu. Zároveň má podporiť princípy cirkulárnej ekonomiky a pomôcť regiónu so spracovaním odpadu.



Ako zo spoločnosti uviedla Alžbeta Timárová, do modernizácie plánujú investovať 18,5 milióna eur, pričom technológia, ktorú chcú použiť, spĺňa najvyššie štandardy a ponúka najlepšie dostupné parametre na trhu. "S týmto modernizačným projektom súvisí aj zníženie závislosti našej výroby od fosílnych palív, čo je v súčasnej klimatickej aj geopolitickej situácii dôležitý strategický krok," povedala s tým, že uvedená investícia zvýši podiel spoluzhodnocovaných alternatívnych palív približne o 30 percent. "Ročne by sme takto dokázali ušetriť 45.000 ton emisií CO2," dodala.



Alternatívne palivá vyrobené z odpadu podľa nej šetria emisie výroby aj neobnoviteľné prírodné zdroje. "Vyrábajú sa najmä z nerecyklovateľného odpadu, ktorý už nenachádza iné využitie. Sú to napríklad plastové fólie či nerecyklovateľné časti textílií, dreva či iných zmiešaných materiálov," skonštatovala.



Deklarovala, že nebezpečné odpady v turnianskej cementárni nezhodnocujú a ani to neplánujú.