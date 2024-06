Odovzdávanie vysvedčení v L. Jáne spojili s rozprávkovým festivalom

Liptovský Ján 28. júna (TASR) - Odovzdávanie vysvedčení deťom v Liptovskom Jáne spojili v piatok s otvorením rozprávkového festivalu Za siedmimi horami. Deti tak môžu do večera tráviť čas spolu s rodičmi pri bábkových rozprávkach, atrakciách a interaktívnom vzdelávaní. Informoval o tom riaditeľ festivalu Michal Rybanský.



Festival počas dvoch víkendov navštívi štyri lokality v regióne Liptov - Liptovský Ján, Hrabovskú dolinu v Ružomberku, Jasnú a Liptovský Hrádok. "Súčasťou podujatia sú už tradične známe i autorské rozprávky z dielne bábkových divadiel z celého Slovenska. Patrí k nim aj Bábkové divadlo Už, ktoré v sobotu (29. 6.) premiérovo predstaví rozprávku O zábudlivej víle z knihy Za siedmimi horami - Prázdniny v krajine rozprávok," priblížil Rybanský.



Návštevníkov bude počas šiestich dní sprevádzať programom Dedo Miro, ktorý z čarovnej kapsy vytiahne desiatky rozprávok a navedie deti aj k pohybovým a tvorivým aktivitám. "V rozprávkovej Jánskej doline bude od piatka do nedele (30. 6.) viac ako sedem bábkových divadiel a nespočetné množstvo rozprávkových zážitkov. Kto to nestihne, treba prísť ďalší víkend, lebo festival bude oslavovať sedem rokov aj 5. až 7. júla," pozval Miroslav Kasprzyk alias Dedo Miro. Vstup na podujatie je bezplatný.



Organizátori majú ambíciu deti aj vzdelávať. Veľkí aj malí sa budú môcť naučiť základy finančnej gramotnosti, ochrany prírody, života, zdravia, dentálnej hygieny a dopravnej náuky. Okrem toho zažijú aj exkurz do sveta vedy a techniky pod hlavičkou Slovenskej technickej univerzity (STU), ktorá predstaví študentskú formulu a ukáže návštevníkom princíp fungovania robotov. "Dnešný svet i budúcnosť patria technológiám. Ak chceme moderné Slovensko, potrebujeme viac technicky vzdelaných ľudí. Uvedomujeme si, že podchytiť záujem o techniku a jej štúdium treba už medzi deťmi," uviedol hovorca STU Juraj Rybanský.