V Trnave budú odpad z pešej zóny odvážať na elektrickom bicykli

Trnava 1. júna (TASR) - V Trnave bude odpad z pešej zóny a revitalizovaného Ružového parku po novom odvážať nákladný elektrický bicykel. Ide o pilotný projekt odpadovej spoločnosti FCC, snahou je znížiť množstvo emisií uhlíka v centre mesta. Informovala o tom manažérka komunikácie spoločnosti Zuzana Krenyitzká.



Špeciálne upravený e-bike nahradí doterajšie zberové vozidlo. "Zvoz bude zabezpečovať cyklista, ktorý zozbiera odpad z malých odpadových nádob," uviedla. Takáto forma zberu odpadu umožní podľa nej zredukovať pohyb vozidiel v pešej zóne, flexibilnejšie reagovať na potreby zvozu z hľadiska času aj prístupu k odpadu. Projekt nijako nenarúša infraštruktúru a prináša výhody občanom aj návštevníkom. Zozbieraný odpad bude odvezený do polopodzemných kontajnerov na Vajanského ulici, ktoré budú pravidelne vyprázdňované. V centre odpadového hospodárstva v Trnave bude tento odpad zneškodnený alebo zhodnotený štandardným spôsobom.



"Sme veľmi radi, že sme našli vyhovujúce 'zelené' riešenie. Ide zatiaľ o jedinečný projekt, ktorý by mohol byť neskôr uvedený do praxe aj v iných mestských častiach, prípadne v iných mestách ako súčasť plánov zelenej obnovy miest," doplnila Krenyitzká.