Odpadové hospodárstvo v Prievidzi dočasne zabezpečí terajšia firma

Prievidza 31. januára (TASR) - Mestu Prievidza sa doposiaľ nepodarilo cez verejnú súťaž vybrať nového dodávateľa odpadového hospodárstva v meste. Pre námietky uchádzačov preto dočasne predĺžilo zmluvu s doterajšou firmou. Vyplýva to z oznámenia, ktoré zverejnilo vo vestníku verejného obstarávania.



Nakladanie s odpadom zabezpečuje v Prievidzi spoločnosť T+T so sídlom v Žiline od roku 2014. Zmluvu s ňou radnica predĺžila do konca marca. Za komplexné služby jej v zmysle 13. dodatku k zmluve zaplatí 491.165 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).



Zmluvu radnica so žilinskou spoločnosťou predĺžila v nadväznosti na verejné obstarávanie, počas ktorého bolo podaných niekoľko náprav a námietka uchádzača a ktoré sa nepodarilo ukončiť k 31. decembru minulého roka. Prievidzská samospráva vo vestníku ďalej pripomenula, že obec je povinná zabezpečiť verejnoprospešné služby podľa zákona o obecnom zriadení a zákona o odpadoch.



Samospráva cez verejnú súťaž hľadá dodávateľa, ktorý zabezpečí na obdobie piatich rokov služby pri nakladaní s komunálnymi odpadmi na území mesta Prievidza. Ide konkrétne o služby spojené so zberom, prepravou a zhodnotením alebo zneškodnením komunálnych odpadov vrátane jeho vytriedených zložiek, zabezpečenie nádob, výkonu služby požadovanou zvozovou technikou, identifikátorov na nádobách, ako i prevádzkovanie zberného dvora. Náklady na zabezpečenie odpadového hospodárstva odhadla radnica na 17.831.206,55 eura bez DPH. Ako kritérium na výber víťaza súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu. Od uchádzačov požaduje zábezpeku 400.000 eur.



Časť odpadového hospodárstva si plánuje samospráva zabezpečiť vo vlastnej réžii, a to prostredníctvom mestskej firmy Prievidzské odpadové hospodárstvo (POH). POH by mala mať na začiatku na starosti kompostáreň, zber a zvoz kuchynského i zeleného odpadu.