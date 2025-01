Odpadové vody v Seredi by mohli prejsť po vypustení cez čistiareň

Sereď 16. januára (TASR) - Odpadové priemyselné vody z pečivárne v Seredi by mohli prejsť pred vypustením do kanalizácie najskôr cez čistiareň odpadových vôd (ČOV). Okresný úrad v Galante rozhodol, že zámer spoločnosť I.D.C. Holding vybudovať čistiareň sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.



"Okresný úrad Galanta dospel k záveru, že činnosť nespôsobí významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie v dotknutom území, ako aj v území mesta Sereď a rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov," uvádza sa v právoplatnom rozhodnutí. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.



Odpadové vody z pečivárne sú v súčasnosti vypúšťané priamo do verejnej kanalizácie v správe Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, bez predchádzajúceho predčistenia. "Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba čistiarne odpadových vôd s cieľom zlepšenia parametrov priemyselných odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky do kanalizácie," uvádza sa v predloženom zámere s tým, že množstvá odpadových vôd zostanú nezmenené.



Čistiareň bude tvoriť kompaktný celok s existujúcim výrobným areálom pečivárne. Začiatok výstavby je plánovaný približne v polovici roka 2025. Celkové náklady sú predbežne odhadnuté na dva milióny eur.