Odpadovej turistike chce Trenčín predísť nadzemnými kontajnermi na čip
Celkové náklady na polopodzemné a uzamykateľné nadzemné kontajnery budú takmer 345.000 eur, radnica projekt financuje z vlastného rozpočtu.
Autor TASR
Trenčín 13. októbra (TASR) - Mesto Trenčín začalo s budovaním ďalších stojísk polopodzemných kontajnerov, radnica prichádza aj s novinkou v podobe nadzemných uzamykateľných kontajnerov. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Polopodzemné kontajnery pribudnú na Novomeského, Šmidkeho, Šafárikovej a Lavičkovej ulici. Kontajnery budú na zmesový komunálny odpad, trojzber (plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály), papier či sklo.
„V Trenčíne budeme mať aj úplne nový typ nadzemných uzamykateľných kontajnerov. Majú preto síce menší objem, ale okrem krajšej estetiky poskytujú možnosť ich umiestniť aj tam, kde by to inak inžinierske siete či iné obmedzenia nedovolili. Ide o pilotný projekt. Elektronický čip na ich otvorenie dostanú len domácnosti, ktoré sú prihlásené k poplatku za komunálny odpad,“ doplnila Ságová.
Ako dodala, má ísť o opatrenie proti „odpadovej turistike“, má dať stopku neprihláseným pôvodcom odpadu v domácnostiach. Ak sa v praxi takýto systém osvedčí, uplatnia ho postupne aj na iných stojiskách. V rámci pilotného projektu vybudujú tri prvé nadzemné stojiská na dvoch miestach Hviezdoslavovej ulice a v časti Horný Šianec.
