Odpadový podnik Liptov pripravujú na spustenie skúšobnej prevádzky

Liptovský Hrádok 31. marca (TASR) - Mechanicko-biologickú úpravu odpadov bude Liptovský Hrádok od januára budúceho roka zabezpečovať cez Odpadový podnik Liptov. Mesto ho založilo v spolupráci s obchodnou spoločnosťou so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Aktuálne sa pripravujú na spustenie skúšobnej prevádzky. Pre TASR to povedal primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.



"Práce sú v plnom prúde, máme prípojky, plochy na hygienizáciu, elektromotory, v tomto období sa bude dovážať technológia. Následne chceme spustiť skúšobnú prevádzku. V rámci mechanicko-biologickej úpravy budeme robiť merania. Tak, aby sme od januára robili takú úpravu, ktorá je zákonom predpísaná," priblížil primátor. Väčšinovým spoločníkom je mesto, 40 percent vlastní obchodná spoločnosť.



Primátor zdôraznil, že odpadové hospodárstvo v Liptovskom Hrádku sa v ostatných rokoch veľmi zlepšilo. Mesto za minulý rok dosiahlo úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 50,74 percenta.



Mesto má odpadové hospodárstvo vo vlastných rukách. Je majiteľom skládky, má vlastné zberové vozidlá, ktoré zbierajú odpad aj pre viaceré okolité obce. Na skládke tuhého komunálneho odpadu Žadovica na jeseň minulého roka spustili prvú etapu uzatvorenia a rekultivácie. Stavebné práce už sú hotové, na jar vysejú trávu. Podľa Trégera to stálo zhruba 700.000 eur. Dodal, že momentálne je na skládke otvorená tretia kazeta, kde je rezerva okolo 80.000 ton. Okrem toho má mesto možnosť dobudovať štvrtú kazetu, kde je vydané stavebné povolenie.