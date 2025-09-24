Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Odpájanie plynového potrubia v Trenčíne môže spôsobiť zápach plynu

Pohľad na Trenčiansky hrad, archívne foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Radnica upozorňuje obyvateľov ulíc Soblahovská, Generála Svobodu a spodnej časti Saratovskej ulice, že od 10.00 do 17.00 h bude možné v ovzduší cítiť zápach plynu.

Trenčín 24. septembra (TASR) - V súvislosti s odpájaním starého plynového potrubia od distribučnej siete pod sídliskom Juh v Trenčíne sa môže vo štvrtok (25. 9.) vyskytnúť zápach plynu. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

„Spoločnosť SPP distribúcia nás informovala o ukončení rekonštrukcie plynovodov v lokalite pod Juhom. V tejto súvislosti bude vo štvrtok 25. septembra odpájať pôvodné plynové potrubia od distribučnej siete. Popritom dôjde aj k ich odplyneniu,“ uviedla hovorkyňa.

„Nie je potrebné mať obavy, ide o plánovanú a kontrolovanú aktivitu,“ doplnila Ságová.
