< sekcia Regióny
Odpájanie plynového potrubia v Trenčíne môže spôsobiť zápach plynu
Radnica upozorňuje obyvateľov ulíc Soblahovská, Generála Svobodu a spodnej časti Saratovskej ulice, že od 10.00 do 17.00 h bude možné v ovzduší cítiť zápach plynu.
Autor TASR
Trenčín 24. septembra (TASR) - V súvislosti s odpájaním starého plynového potrubia od distribučnej siete pod sídliskom Juh v Trenčíne sa môže vo štvrtok (25. 9.) vyskytnúť zápach plynu. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Spoločnosť SPP distribúcia nás informovala o ukončení rekonštrukcie plynovodov v lokalite pod Juhom. V tejto súvislosti bude vo štvrtok 25. septembra odpájať pôvodné plynové potrubia od distribučnej siete. Popritom dôjde aj k ich odplyneniu,“ uviedla hovorkyňa.
Radnica upozorňuje obyvateľov ulíc Soblahovská, Generála Svobodu a spodnej časti Saratovskej ulice, že od 10.00 do 17.00 h bude možné v ovzduší cítiť zápach plynu.
„Nie je potrebné mať obavy, ide o plánovanú a kontrolovanú aktivitu,“ doplnila Ságová.
„Spoločnosť SPP distribúcia nás informovala o ukončení rekonštrukcie plynovodov v lokalite pod Juhom. V tejto súvislosti bude vo štvrtok 25. septembra odpájať pôvodné plynové potrubia od distribučnej siete. Popritom dôjde aj k ich odplyneniu,“ uviedla hovorkyňa.
Radnica upozorňuje obyvateľov ulíc Soblahovská, Generála Svobodu a spodnej časti Saratovskej ulice, že od 10.00 do 17.00 h bude možné v ovzduší cítiť zápach plynu.
„Nie je potrebné mať obavy, ide o plánovanú a kontrolovanú aktivitu,“ doplnila Ságová.